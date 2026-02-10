Gábort gyászolja egész Kárpátalja - Újabb magyar áldozata van az orosz-ukrán háborúnak

Február 6-án ismét arra kényszerültek a kárpátaljai magyarok, hogy temetést szervezzenek, ugyanis honfitársunk, Balogh Gábor a katonai kiképzése során megbetegedett, olyannyira súlyosan, hogy abból már nem tudott felépülni.

Sorra halnak meg a fronton a kárpátaljai magyarok. Balogh Gábor az újabb áldozat. Fotó: Péterfalvi kistérség/ Facebook

Balogh Gábor halál hírét a Péterfalvi kistérség közölte a legnagyobb közösségi oldalon. A férfi 1980. október 3-án született Forgolányban, onnan vitték el a kiképzésre.

Gábor akkor is a katonai kiképzés alatt állt, amikor szövődményes tüdőgyulladást kapott. A betegségből nem tudott felgyógyulni, életét vesztette.

A Péterfalvi kistérség azt kérte az ott lakóktól, hogy Gábor temetésén vegyenek részt minél többen.

Kérjük a közösség lakóit, hogy róják le tiszteletüket és kísérjék el utolsó útjára az elhunytat

– írták bejegyzésükben.

Őszinte részvétünk a családnak és a hozzátartozóknak. Osztozunk fájdalmukban

– tették hozzá az újabb tragédiáról szóló hír kapcsán.

Kárpátaljai magyarok: ők is a háború áldozatai

Balogh Gábor halálhírét néhány nappal ezelőtt Komóci György holttestének előkerülése előzte meg, akit tavaly május 6-án eltűntnek nyilvánították. Az 1986-os születésű férfit közel egy éven át kétségbeesetten keresték, a holttestét január végén találták meg a Donyeck megyei Kramatorszk térségben.

Február 4-én pedig, harci feladatai teljesítése közben életét vesztette a Pokrovszki járási Mirne település közelében zajló harcok során, Kolbász Miklós, botfalvai lakos. Az 1985. május 19-én született férfi mindössze 40 éves volt. Három gyermeke maradt félárván. A család számára felfoghatatlan a veszteség.

Rebán Zsolt temetését január 26-án tartották. A férfit annak ellenére hurcolták el a szülei mellől, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a katonai szolgálatra meglévő szívproblémái miatt. A súlyos szívbeteg férfi szervezete néhány nap után összeomlott, már nem tudták megmenteni.

Zsolt szülei, Gyöngyi és Tibor egyelőre képtelenek elfogadni gyermekük halálát. Zsolt mindössze 41 éves volt. Szeretett volna teljes életet élni és családot alapítani, de ez nem adatott meg neki.