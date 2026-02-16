Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sokkoló baleset: elütöttek egy fiatal lányt, miközben a zebrán haladt át

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 15:35
kórházfiatal lány
A mentő azonnal a baleset helyszínére érkezett. A fiatal lány a megfelelően jelzett gyalogátkelőhelyen haladt át, amikor hirtelen megtörtént a baj.
Amy Mans
A csíkszeredai Brassói úton, vasárnap esti órákban vérfagyasztó pillanatoknak lehettek szemtanúi a környéken tartózkodók, amikor egy szabályosan, zebrán áthaladó fiatal lányt ütöttek el. 

A fiatal lány szabályosan haladt át a zebrán, amikor megtörtént a baj / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A fiatal lányt azonnal kórházba szállították

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint külföldi állampolgárságú, 39 éves férfi gázolta el a fiatal lányt a zebrán a haszongépjármű és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. A 18 éves fiatal lány az ütközés után szakorvosi ellátásra szorult, és azonnal kórházba szállították. A vizsgálatok után kiderült, hogy a gázoló nem fogyasztott sem alkoholt és tudatmódosító szereket sem használt.

A gázoló ellen büntetőeljárás indult gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával.

A Maszol megkeresésére azt az információt adta a csíkszeredai kórház, hogy fiatal lány medencetörést szenvedett, az ortopédia osztályra utalták be.

 

