Sokkoló baleset: elütöttek egy fiatal lányt, miközben a zebrán haladt át

A csíkszeredai Brassói úton, vasárnap esti órákban vérfagyasztó pillanatoknak lehettek szemtanúi a környéken tartózkodók, amikor egy szabályosan, zebrán áthaladó fiatal lányt ütöttek el.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint külföldi állampolgárságú, 39 éves férfi gázolta el a fiatal lányt a zebrán a haszongépjármű és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. A 18 éves fiatal lány az ütközés után szakorvosi ellátásra szorult, és azonnal kórházba szállították. A vizsgálatok után kiderült, hogy a gázoló nem fogyasztott sem alkoholt és tudatmódosító szereket sem használt.
A gázoló ellen büntetőeljárás indult gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával.
A Maszol megkeresésére azt az információt adta a csíkszeredai kórház, hogy fiatal lány medencetörést szenvedett, az ortopédia osztályra utalták be.
