Most jött: súlyos baleset történt az Andrássy úton, mentők a helyszínen

Riasztották a tűzoltókat, miután karambolozott két személyautó Veresegyházon, az Andrássy út és a Hajnal utca kereszteződésénél.

Egy ember nem tudott kiszállni az egyik gépkocsiból. Őt a műszaki mentést végző gödöllői hivatásos tűzoltók emelték ki, és áramtalanították a járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrófavédelem.