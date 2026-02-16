Most jött: súlyos baleset történt az Andrássy úton, mentők a helyszínen

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 15:20
Egy ember nem tudott kiszállni az egyik gépkocsiból.
Riasztották a tűzoltókat, miután karambolozott két személyautó Veresegyházon, az Andrássy út és a Hajnal utca kereszteződésénél.

Egy ember nem tudott kiszállni az egyik gépkocsiból. Őt a műszaki mentést végző gödöllői hivatásos tűzoltók emelték ki, és áramtalanították a járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrófavédelem.

 

