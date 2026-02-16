Most jött: súlyos baleset történt az Andrássy úton, mentők a helyszínen

Riasztották a tűzoltókat, miután karambolozott két személyautó Veresegyházon, az Andrássy út és a Hajnal utca kereszteződésénél.
Egy ember nem tudott kiszállni az egyik gépkocsiból. Őt a műszaki mentést végző gödöllői hivatásos tűzoltók emelték ki, és áramtalanították a járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrófavédelem.
