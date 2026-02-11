„Gyuri volt anyánk támasza” – megszólalt az ukrán fronton elhunyt magyar katona testvére

A 39 éves, gáti Komóci György irtózott a fegyverektől és a háború gondolatától. Hogy részt kíván-e venni a harci műveletekben, senki nem kérdezte meg tőle. Miután kényszerrel besorozták, a fronton találta magát. 2025. május 6-án aztán a Donyeck megyei Kramatorszk térségben elesett. Az ukrán hatóságok nem közölték a családdal a halálhírt, régóta eltűntként tartották nyilván a férfit. Az elhunyt magyar katona rokonai összetörtek.
A Bors megtalálta a hős katona gyászoló testvérét. A fiatal férfi készséggel nyilatkozott lapunknak, de kérte, hogy a nevét ne közöljük.
Nekem addig jó, amíg Magyarországon tartózkodom, hiszen itt biztonságban vagyok. Dolgozom, igyekszem felépíteni egy megbízható jövőt magamnak, messze a szülőföldemtől
– mondta a gyászoló fivér. Kérdésünkre válaszolva elárulta, hogy György miért nem jött át hazánkba a háború elején.
Próbáltuk meggyőzni, de ő jobbnak látta, ha marad. Azt mondta, segítenie kell az édesanyánknak, és nem szeretné őt egyedül hagyni otthon. Nem sokkal előtte halt meg az édesapám, Gyuri édesapja már korábban elhunyt
– mesélte a férfi.
A mártír katona édesanyja beleroppant a hírbe, amikor értesítést kapott a gyermeke „eltűnéséről”.
Gyuri volt a legfőbb támasza és a mindene. A rossz hír hallatán összeomlott, és rá egy hónapra meghalt, ezért mára én is árva maradtam
– árulta el a testvér, aki nagy bánatára még csak haza sem tudott menni a testvére temetésére, amit február első hetében tartottak katonai tiszteletadással Gáton.
A rokonok képviseltek engem, ők tettek a nevemben virágot a sírra. A hadseregtől a keresztanyám vette át Gyuri megmaradt személyes holmiját és a ruháit. Elviekben hazamehettem volna, mert a hősi halott testvérem miatt védelmet élveztem volna, de én már ebben nem bíztam. Egyáltalán nem voltam róla meggyőződve, hogy a búcsúztató után visszaengednek a határon Magyarországra.
A háború kezdete óta mintegy 80 magyar nemzetiségű férfi vesztette életét a fronton. Ők egy olyan háborúban haltak meg, amihez semmi közük nem volt. Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere minden segítséget megígért az érintett családoknak.
