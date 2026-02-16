Az Olsen ikrek árnyékából indult, de ő lett a legmenőbb: 37 éves lett Elizabeth Olsen, a Skarlát Boszorkány

Ő a kedvenc Skarlát Boszink, akit bár kiírtak a filmekből, elmondása szerint bármikor kész lenne visszatérni. Mindezt úgy, hogy életének jelentős részét testvérei árnyékában töltötte, melyből kicsit mindig úgy érezhette, hogy folyamatosan bizonyítania kell. Elizabeth Olsen törekvése pedig meg is hozta gyümölcsét!
Az idén 39 éves egypetéjű ikerpár, Mary Kate és Ashley Olsen filmes karrierje már csecsemőkorukban kezdődött, amikor felváltva alakították egy csecsemő szerepét a Full House című sorozatban. Serdülőkorukra pedig korszakuk meghatározó gyerekszínészei lettek, akik egymástól el nem szakadva közel 30 filmben szerepeltek együtt, nem beszélve több élőszereplős és animált sorozatról. Ilyen könnyen emészthető alkotásokat köszönhetünk nekik, mint a Kettőn áll a vásár, Ikercsajok, Anya kerestetik, Párosban Párizsban, Csapatcsere, a teljesség igénye nélkül. Bájos játékukkal, főleg ikerpárként kitűntek az akkori felhozatalból, jelenlétük megkerülhetetlen volt a kilencvenes és kétezres években.
A gyerekkoruk intenzív volt, babakoruk óta szinte soha nem léptek ki a reflektorfényből. Ez mentálisan különösen megterhelő volt számukra, ezért 2004-ben hivatalosan is visszavonultak a filmezéstől, hogy pár évvel később, 2006-ban a divat világában térjenek vissza saját márkájukkal, amely a The Row névre hallgat. Hírnevük ezzel szépen lassan elcsitult.
Mire Elizabeth Olsen első osztályba került, az Olsen ikrek már világszenzáció voltak. Bizonyára látta, hogy mennyi lehetőség van a színészi szakmában, emiatt már ő neki is korán megjött a kedve a szerepléshez — de testvérei mellett nem volt könnyű érvényesülnie. Pár éve egy interjúban azt is elmondta, hogy a vezetéknevét eldobta volna, elkerülve hogy összemossák őt testvéreivel:
10 éves voltam és jelentkeztem egy meghallgatásra. Abban az időszakban arra gondoltam, hogy nem akarom, hogy hozzájuk kössenek engem is. Már ilyen korán éreztem, hogy mi az a nepotizmus és bár nem ismertem a szót, zavart a gondolat, hogy olyan dologért ismernek el, amit nem magamtól értem el.
— mondta a színésznő, hozzátéve hogy az új neve majdnem Elizabeth Chase lett. Erre végül nem lett szükség.
Valójában nem is akart az ikrekhez hasonló gyereksztár lenni, hanem a szakma mélyebb oldala érdekelte őt és ezért new york-i és moszkvai jeles színi iskolákban tanult. 2011-ben a Martha Marcy May Marlene című független filmjével tört be a köztudatba, de az igazi áttörést a Marvel filmes univerzum hozta el számára. Ő volt ugyanis Wanda Maximoff, alias Skarlát Boszorkány, a Bosszúállók-filmek egyik legerőteljesebb szuperhőse. Az Elizabeth Olsen-filmek közül 9 különböző alkotásban hozta közkedvelt karakterének a szerepét, egyebek között hozzá köthető a WandaVízió, amit sokan a filmes univerzum legérdekesebb darabjának tartanak.
Így végül Elizabeth Olsen önnön jogából a legismertebb Olsen tesó lett, akit a ragyogó mosolyán kívül semmi nem köt az ikerpárhoz. Elgondolkoztató eset, már csak amiatt is, hogy hányféleképpen bontakozhat ki a világhírnév. Ugyanazon családból Mary-Kate és Ashley már hírnévbe születtek és húszas éveiktől szép lassan feledésbe merültek, fiatalabb testvérük viszont tehetségével és kitartásával napjaink egyik legismertebb színésznőjévé nőtte ki magát.
