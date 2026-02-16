Az Olsen ikrek árnyékából indult, de ő lett a legmenőbb: 37 éves lett Elizabeth Olsen, a Skarlát Boszorkány

Ő a kedvenc Skarlát Boszink, akit bár kiírtak a filmekből, elmondása szerint bármikor kész lenne visszatérni. Mindezt úgy, hogy életének jelentős részét testvérei árnyékában töltötte, melyből kicsit mindig úgy érezhette, hogy folyamatosan bizonyítania kell. Elizabeth Olsen törekvése pedig meg is hozta gyümölcsét!

Ashley Olsen, Elizabeth Olsen és Mary-Kate Olsen szinte elkülöníthetetlenül hasonlítanak egymásra (Fotó: MediaPunch/face to face)

Elizabeth Olsen tesóit már kisbabaként követte a kamera

Az idén 39 éves egypetéjű ikerpár, Mary Kate és Ashley Olsen filmes karrierje már csecsemőkorukban kezdődött, amikor felváltva alakították egy csecsemő szerepét a Full House című sorozatban. Serdülőkorukra pedig korszakuk meghatározó gyerekszínészei lettek, akik egymástól el nem szakadva közel 30 filmben szerepeltek együtt, nem beszélve több élőszereplős és animált sorozatról. Ilyen könnyen emészthető alkotásokat köszönhetünk nekik, mint a Kettőn áll a vásár, Ikercsajok, Anya kerestetik, Párosban Párizsban, Csapatcsere, a teljesség igénye nélkül. Bájos játékukkal, főleg ikerpárként kitűntek az akkori felhozatalból, jelenlétük megkerülhetetlen volt a kilencvenes és kétezres években.

A gyerekkoruk intenzív volt, babakoruk óta szinte soha nem léptek ki a reflektorfényből. Ez mentálisan különösen megterhelő volt számukra, ezért 2004-ben hivatalosan is visszavonultak a filmezéstől, hogy pár évvel később, 2006-ban a divat világában térjenek vissza saját márkájukkal, amely a The Row névre hallgat. Hírnevük ezzel szépen lassan elcsitult.

Az Olsen ikrek filmes csodák voltak a '90-es és a 2000-es években (Fotó: ZUMA Press)

Hol volt ez idő alatt Elizabeth Olsen?

Mire Elizabeth Olsen első osztályba került, az Olsen ikrek már világszenzáció voltak. Bizonyára látta, hogy mennyi lehetőség van a színészi szakmában, emiatt már ő neki is korán megjött a kedve a szerepléshez — de testvérei mellett nem volt könnyű érvényesülnie. Pár éve egy interjúban azt is elmondta, hogy a vezetéknevét eldobta volna, elkerülve hogy összemossák őt testvéreivel:

10 éves voltam és jelentkeztem egy meghallgatásra. Abban az időszakban arra gondoltam, hogy nem akarom, hogy hozzájuk kössenek engem is. Már ilyen korán éreztem, hogy mi az a nepotizmus és bár nem ismertem a szót, zavart a gondolat, hogy olyan dologért ismernek el, amit nem magamtól értem el.

— mondta a színésznő, hozzátéve hogy az új neve majdnem Elizabeth Chase lett. Erre végül nem lett szükség.