Minden másodperc számít: azonnal frissítsd a Chrome-ot, mielőtt a hackerek mindent visznek!

Ismét kongatják a vészharangot a kiberbiztonsági szakértők! A Google egy rendkívüli, „nulladik napi” frissítést adott ki a világszerte nagy népszerűségnek örvendő Google Chrome böngészőhöz, miután kiderült: a falakon rés tátong, és a rablók már be is másztak rajta.
A tech-világban a nulladik napi sebezhetőség a legfélelmetesebb kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a hibát hamarabb fedezték fel és kezdték el kihasználni a hackerek, mint ahogy a szoftvergyártó - jelen esetben a Google - egyáltalán tudomást szerzett volna róla. Tehát a fejlesztőknek „nulla napjuk” volt felkészülni a védekezésre – a támadók pedig már lépéselőnyben voltak.
A mostani hiba egy úgynevezett „Type Confusion” típusú sebezhetőség a böngésző motorjában. Magyarra fordítva:
a hackerek egy speciálisan előkészített weboldallal képesek összezavarni a Chrome memóriakezelését. Ez lehetővé teszi számukra, hogy távolról rosszindulatú kódokat futtassanak a gépeden.
Aki nem frissít, az orosz rulettezik a saját személyes adataival, hiszen a támadók:
Ne várj a holnapra, mert a hackerek sem pihennek!
A Google megerősítette, hogy a hibát már aktívan kihasználják, tehát nem csupán elméleti veszélyről van szó.
Amíg nem látod a zöld pipát és a „A Chrome naprakész” feliratot, addig a géped nyitott könyv a kiberbűnözők számára.
