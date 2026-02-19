Minden másodperc számít: azonnal frissítsd a Chrome-ot, mielőtt a hackerek mindent visznek!

Ismét kongatják a vészharangot a kiberbiztonsági szakértők! A Google egy rendkívüli, „nulladik napi” frissítést adott ki a világszerte nagy népszerűségnek örvendő Google Chrome böngészőhöz, miután kiderült: a falakon rés tátong, és a rablók már be is másztak rajta.

Nagy biztonsági rés miatt szorul frissítésre a Google Chrome - jobb, ha mihamarabb cselekszel! Fotó: Luca Sammarco / Pexels

Mi az a „nulladik nap”, és miért áll tőle meg az ütő a szakértőkben?

A tech-világban a nulladik napi sebezhetőség a legfélelmetesebb kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a hibát hamarabb fedezték fel és kezdték el kihasználni a hackerek, mint ahogy a szoftvergyártó - jelen esetben a Google - egyáltalán tudomást szerzett volna róla. Tehát a fejlesztőknek „nulla napjuk” volt felkészülni a védekezésre – a támadók pedig már lépéselőnyben voltak.

Mekkora a baj a Google Chrome böngészővel?

A mostani hiba egy úgynevezett „Type Confusion” típusú sebezhetőség a böngésző motorjában. Magyarra fordítva:

a hackerek egy speciálisan előkészített weboldallal képesek összezavarni a Chrome memóriakezelését. Ez lehetővé teszi számukra, hogy távolról rosszindulatú kódokat futtassanak a gépeden.

Aki nem frissít, az orosz rulettezik a saját személyes adataival, hiszen a támadók:

Ellophatják a mentett jelszavaidat és bankkártyaadataidat.

Hozzáférhetnek a privát levelezésedhez.

Zsarolóvírust telepíthetnek a gépedre, ami után váltságdíjat követelhetnek a fotóidért.

Ne várj a holnapra, mert a hackerek sem pihennek!

A Google megerősítette, hogy a hibát már aktívan kihasználják, tehát nem csupán elméleti veszélyről van szó.

Így mentheted meg a géped 10 másodperc alatt:

Kattints a Chrome jobb felső sarkában lévő három pontra. Válaszd a "Súgó" (Help), majd a "Google Chrome névjegye" (About Google Chrome) opciót. A böngésző ekkor automatikusan megkeresi és letölti a frissítést. Ha végzett, nyomj az "Újraindítás" gombra!

Amíg nem látod a zöld pipát és a „A Chrome naprakész” feliratot, addig a géped nyitott könyv a kiberbűnözők számára.