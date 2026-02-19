Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Minden másodperc számít: azonnal frissítsd a Chrome-ot, mielőtt a hackerek mindent visznek!

Google Chrome
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 12:30
kiberbiztonsághackertámadás
Óriási a baj a világ legnépszerűbb böngészőjénél: a Google mérnökei versenyt futnak az idővel, miután kiderült, hogy egy veszélyes biztonsági rést már élesben támadnak a kiberbűnözők. Ha te is Google Chrome-ot használsz, minden másodperc számít.
Ismét kongatják a vészharangot a kiberbiztonsági szakértők! A Google egy rendkívüli, „nulladik napi” frissítést adott ki a világszerte nagy népszerűségnek örvendő Google Chrome böngészőhöz, miután kiderült: a falakon rés tátong, és a rablók már be is másztak rajta.

Google Chrome
Nagy biztonsági rés miatt szorul frissítésre a Google Chrome - jobb, ha mihamarabb cselekszel! Fotó: Luca Sammarco / Pexels

Mi az a „nulladik nap”, és miért áll tőle meg az ütő a szakértőkben?

A tech-világban a nulladik napi sebezhetőség a legfélelmetesebb kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a hibát hamarabb fedezték fel és kezdték el kihasználni a hackerek, mint ahogy a szoftvergyártó - jelen esetben a Google - egyáltalán tudomást szerzett volna róla. Tehát a fejlesztőknek „nulla napjuk” volt felkészülni a védekezésre – a támadók pedig már lépéselőnyben voltak.

Mekkora a baj a Google Chrome böngészővel?

A mostani hiba egy úgynevezett „Type Confusion” típusú sebezhetőség a böngésző motorjában. Magyarra fordítva: 

a hackerek egy speciálisan előkészített weboldallal képesek összezavarni a Chrome memóriakezelését. Ez lehetővé teszi számukra, hogy távolról rosszindulatú kódokat futtassanak a gépeden.

Aki nem frissít, az orosz rulettezik a saját személyes adataival, hiszen a támadók:

  • Ellophatják a mentett jelszavaidat és bankkártyaadataidat.
  • Hozzáférhetnek a privát levelezésedhez.
  • Zsarolóvírust telepíthetnek a gépedre, ami után váltságdíjat követelhetnek a fotóidért.

Ne várj a holnapra, mert a hackerek sem pihennek! 

A Google megerősítette, hogy a hibát már aktívan kihasználják, tehát nem csupán elméleti veszélyről van szó.

 

Így mentheted meg a géped 10 másodperc alatt:

  1. Kattints a Chrome jobb felső sarkában lévő három pontra.
  2. Válaszd a "Súgó" (Help), majd a "Google Chrome névjegye" (About Google Chrome) opciót.
  3. A böngésző ekkor automatikusan megkeresi és letölti a frissítést.
  4. Ha végzett, nyomj az "Újraindítás" gombra!

Amíg nem látod a zöld pipát és a „A Chrome naprakész” feliratot, addig a géped nyitott könyv a kiberbűnözők számára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
