Egy heted van hátra, és nem használhatod többé a Google Chrome-ot!

Online biztonságunk napi téma. Nem véletlenül, hiszen a hackerek és a biztonságtechnikai szakértők folyamatos harcot vívnak: hol a kiberbűnözők dolgoznak ki újabb és újabb módszereket, tesznek közzé friss, vagy épp "leporolt", régebbi vírusokat, kártékony programokat, hol a nagy cégek szakértői foltoznak be kisebb-nagyobb biztonsági réseket egy-egy népszerű programban. Nos, most épp a Google Chrome esetében történt ilyen toldozás-foltozás, méghozzá nem is kicsi: ugyanis egy olyan hibát küszöböltek ki, amivel akár át is lehet venni a gépünk felett az irányítást. A hiba elhárítása, mint mindig, frissítés formájában történik. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy engedélyezzük ezen (hivatalos!) frissítések letöltését, majd pedig újraindítjuk a gépünket, ugyanis csak ezzel települ és aktiválódik az adott frissítés.

Meg vannak számlálva a Google Chrome napjai? Aki nem frissít, annak igen – bizonyos értelemben Fotó: Unsplash

Google Chrome-frissítés: komoly figyelmeztetést adtak ki

Alapszabályként kijelenthetjük, hogy ha kijön egy frissítés a böngészőnkhöz, vagy úgy általában bármelyik programhoz, amit használunk, azt érdemes minél előbb telepíteni. Na de mennyire sürget minket a határidő, milyen súlyos hibát javítottak ki? sok esetben ez elég trükkös kérdés, ugyanis ember legyen a talpán, ha valaki a sok technikai szakzsargon és kód között kiigazodik. Ugyanakkor az kétségtelenül egyértelmű jelzés, ha a CISA, az Amerikai Egyesült Államok Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynöksége ad ki figyelmeztetést, méghozzá szűkös határidővel. Ők most is így tettek: június 26-ig kell telepíteni a legújabb Chrome-frissítést. Aki nem teszi meg a határidőig, az ezt követően nem használhatja a nevezett böngészőt semmilyen formában.