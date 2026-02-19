Mikor lesz már vége? Újabb ünnepelt szupersztár halt meg: ezt adta a világnak

A filmvilág ismét gyászba borult. 74 éves korában elhunyt Tom Noonan színész. A gyászhírt Fred Dekker rendező tette közzé, aki A szörnycsapat című filmben dolgozott együtt vele. Lehet, hogy nem tartozott Hollywood legismertebb nevei közé, azonban rendkívül jelentős filmográfiát hagyott maga után. Legfontosabb alakításaiból szemezgetve emlékezünk rá.

Tom Noonan az legszörnyűbb gonosztevők bőrébe bújt karrierje során (Fotó: Henry McGee)

Tom Noonan filmjei

Tom Noonan viszonylag konzervatív módon került a színész szakmába. Tanulmányait a Yale drámatagozatán végezte, ami a világ egyik legnagyobb presztízsnek örvendő színészképzése, ezt követően pedig a színházban kezdte karrierjét. Saját társulatot alapított 1983-ban Paradise Theatre néven, közben zenészként is folyamatosan képezte magát, így idővel a színháza is átalakult főként zenés színházzá. A ‘80-as években tört be a sorozatok és filmek világába, ahol többnyire a főgonosz szerepek találták meg.

Az embervadász (1986)

Az embervadász című filmben Francis Dolarhyde, a “Fogtündér” hátborzongató sorozatgyilkos szerepét kapta. Ez volt az első egészestés mozi, amiben a későbbiekben a Hannibal sorozatban is főgonoszként szereplő Dolarhyde teljes valójában megjelent a vásznon. Ezt követően csupa szörnyet, gonosztevőt és gyilkost alakított, elismerést pedig nem nagyon kapott érte. Arra jutott, ideje kitágítani a horizontot, így rendezést és írást tanult, majd elkészítette első saját filmjét.

Az embervadászban egy legendás sorozatgyilkost alakított (Fotó: HIP/ Northfoto)

A szörnycsapat (1987)

A Fred Dekker rendezte A szörnycsapat alaptézise, hogy Drakula gróf és a legendabeli szörnyek valójában nagyon is léteznek, sőt, az a tervük, hogy átvegyék az uralmat a világ felett. Egy csapat gyerek azonban időben rájön a nagyszabású tervre és ellentámadást indít a szörnyek ellen. Tom Noonan Jacob Elordit beelőzve vált Frankenstein szörnyetegévé ebben a filmben. Dekker megemlékező posztjában is felidézte a közös munkát.

“Szerény filmográfiám csúcsának tartom Tom kitörölhetetlen alakítását Frankenstein szörnyeként A szörnycsapatban, nem beszélve a mesteri sminkről, melyet Stan Winston tervezett, Tom Woodruff Jr. készített el és Elek Zoltán helyezett fel minden forgatási napon. Tom gyűlölte a sminket, alig várta, hogy a nap végén leszaggathassa magáról az egészet, azonban a végére már annyira megszokta, hogy az utolsó napok egyikén már le sem vette, hanem Frankenstein maszkban vezetett egészen hazáig.”