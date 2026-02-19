Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hatalmas kalandba kezd Gianni Annoni, megtudtuk a részleteket!

mindmegette
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 14:19
lizsicsár miklósszakember
Az országot fogja járni. Gianni Annoni a legjobb ízeket akarja megtalálni.
Bors
A Mindmegette két, a gasztronómiában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal segít abban, hogy megismerhessük a legjobb hazai termelőket. Gianni és Miki több héten át járják majd az országot, és a határon túli magyar lakta részeket. Gasztroműsorukat a Mindmegette.hu-n, a magyarnemzet.hu-n és a Hír TV-n láthatják majd a nézők. A Mindmegette.hu-n február 24-én jön az első rész, amelyben kovászos kenyereket kóstolnak majd.

Lizsicsár Miklós (balra), Kósa Kolos és Gianni Annoni 
FOTÓ: MINDMEGETTE.HU

 

Ez a műsor más lesz, mint az eddigi gasztro műsorok. Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek 

– jelentette ki Gianni Annoni.

Gianni és Miki gasztrotúrán

A két barát egy humoros vakteszten kóstol különböző termékeket, hogy aztán kiválasszák a legjobbat. Minden részben feltűnik majd egy szakember is, aki segítséget ad nekik. 

„Nagyon jó hangulatban telt a forgatás, sőt azt is mondhatom, hogy terápia jellegű volt az egész – mondta Lizsicsár Miklós, a St. Andrea Restaurant és a St. Andrea Wine&Skybar étteremvezetője. - Bárhol is jártunk az országban, mindenhol szeretettel fogadtak minket. Szégyenkezve kell bevalljam, hogy olyan helyekre jutottam el itthon, ahol eddigi életem során, ezalatt a hat évtized alatt még sosem voltam. Két-három óra utazás után igazi csodákra lehet találni idehaza, ezt tanultam meg ebből a műsorból.”

A Hír TV-n az első epizód február 22-én, 11:05-től lesz látható. A Mindmegette.hu-n pedig február 24.én, 16:30-tól. 


 

