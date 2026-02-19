Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Idős nő parfümöt fúj magára.

Így válaszd ki a tökéletes parfümöt 50 felett, ha elkápráztatnád a környezetedet

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 14:15
illatparfüm50 felett
Mielőtt kilépsz otthonról, valószínűleg az az utolsó dolgod, hogy fújsz még magadra egy kis illatot. De elgondolkodtál már azon, hogy vajon mi illik hozzád igazán? Cikkünkben eláruljuk, hogyan válassz parfümöt 50 felett!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Egy finom parfüm segítségével mély benyomást kelthetsz másokban, miközben megcsillanthatod az igazi személyiségedet is. Ráadásul sok nő esetében egyes illatok szinte eggyé váltak az identitásukkal, ezért nem véletlen, hogy életük végéig egy-két termék mellett teszik le a voksukat. Azonban most eláruljuk, hogy ez miért nem jó, illetve hogy hogyan válaszd ki 50 felett a megfelelő parfümöt.

Magát parfümöző középkorú nő.
Derítsd ki, melyik parfüm illik hozzád a legjobban!
Fotó: Shutterstock 
  • A kor előrehaladtával megváltozik a bőr pH-ja, ami befolyásolja az illatot és annak tartósságát.
  • Vannak olyan parfümök, amelyek kifejezetten finomnak érződnek az érettebb bőrön is.
  • Ezekkel a tippekkel könnyedén kiválaszthatod a hozzád legjobban illő illatot.

Parfüm 50 feletti nőknek – Erre figyelj az illat kiválasztásánál

Az 50 feletti nők számára az illatválasztás gyakran tükrözi a magabiztosságot és az eleganciát, viszont az öregedéssel együtt változik a bőr pH-ja, ami befolyásolja az illatokat és azok tartósságát. Sok középkorú nő preferálja a lágyabb, kiegyensúlyozottabb aromákat, amelyek virágos vagy fás jegyekkel rendelkeznek. Ezzel persze nem azt mondjuk, hogy messziről el kellene kerülnöd az erős illatokat, hanem azt, hogy olyan termékek mellett érdemes letenned a voksodat, amelyek kitűnően passzolnak a bőrödhöz, az életstílusodhoz és az ízlésedhez.

Illattípusok 50 felett – ezeket vedd alapul a parfümválasztásnál

Az egyes típusú parfümök különböző módon reagálnak az érett bőrre, ezért bemutatjuk a leggyakoribb kategóriákat.

Virágos parfümök: ezek a parfümök örök klasszikusok, amelyek egész évben hordhatók. Vannak köztük könnyedebb, frissebb aromák, de luxust árasztó termékek is. A leggyakrabban előforduló virágillatok közé tartozik a jázmin, a liliom, a rózsa és a tubarózsa, amelyek lágyságuk és nőiességük révén kitűnőek 50 felett.

Fás és borostyános parfümök: ezek az illatok többségükben melegséget és tartósságot sugároznak, hiszen olyan aromák találhatóak meg bennük, mint a cédrusfa, a borostyán vagy a szantálfa. Kifejezetten előnyösek a hűvösebb hónapokban.

Egy nő parfümöt tart a kezében.
Ezekkel a tippekkel könnyedén kiválaszthatod a hozzád legjobban illő illatot
Fotó: Shutterstock 

Keleties, fűszeres parfümök: ezek a parfümök a melegséget ötvözik a gazdagsággal, ezért tökéletes választások elegánsabb alkalmakhoz, és ideálisak azok számára, akik érzékiségre és egy csipetnyi egyediségre vágynak.

Friss, citrusos parfümök: ezek az illatok kicsit olyanok, mint a zord tél utáni tavasz, hiszen friss és energikus jegyekkel ruházták fel őket, így tökéletesek hétköznapi viseletre, illetve a melegebb évszakokban. A szóban forgó termékek illatjegyei között általában megtalálható a citrom, a mandarin vagy a bergamott.

Így válaszd ki 50 felett a legtökéletesebb parfümöt:

  1. Gondold át, hogy mihez keresel parfümöt: mindennapi viselethez, különleges alkalmakhoz vagy egy szezonhoz?
  2. Vedd sorra a kedvenc illataidat: milyen parfümöket szerettél régen? Mely illatjegyek tesznek magabiztossá? Melyik parfümödet dicsérték a legtöbben?
  3. Teszteld a választásodat: milyen papírcsíkra fújva? Hogyan érződik a bőrödön?

Az alábbi videóból megtudhatod, miért olyan fontos a megfelelő parfüm/illat megválasztása:

Ezek a parfümökkel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu