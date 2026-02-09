Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szijjártó Péter: A kényszersorozástól menekülő emberekre lőnek ukrán katonák

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 12:48
orosz-ukrán háborúkárpátalján
A kényszersorozástól menekülőkkel szemben fegyverrel lépnek fel az ukrán katonák, a háború borzalmai a magyarokon csattannak.

Az ukrán emberek nem akarnak meghalni a fronton, mégis nap mint nap erőszakos sorozási akciók zajlanak Ukrajnában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a háború negyedik évfordulójához közeledve egyre többen próbálnak menekülni a besorozás elől. Mindeközben továbbra sincs áram Kárpátalján, hétfőn (február 9-én) is hosszú áramszünetekkel számolnak.

Szijjártó Péter szerint a háborúból mindenkinek elege van
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szijjártó Péter: "A háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!"

Miközben folyamatosan észlelik a sorozatos támadásokat Ukrajnában, a kárpátaljaiak menekülnek a kényszersorozás elől. Mint kiderült, a menekülők ellen is fegyverrel lépnek fel.

A negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált. Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében. 

 – fogalmaz Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook posztjában. Épp a napokban tartóztattak le egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni, hogy Magyarországra meneküljenek.

Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során. Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!

– zárja gondolatait Szijjártó Péter

Marta Havryshko ukrán történész egy videót is megosztott az X-en egy sikertelen szökésről.


 

 

