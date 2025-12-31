Friss hírek az Omega újraélesztett legendájáról: megszólalt nyitott szívműtétje után Molnár György Elefánt

Nyolcórás nyitott szívműtéten esett át ősszel az Omega legendája, Molnár György Elefánt, nem sokkal a 76. születésnapja előtt, amelyet így a kórházban volt kénytelen megünnepelni. A banda menedzsere akkor elmondta, „amit kellett és lehetett, azt kicserélték” a zenész szívénél, majd ezt követően egy lassú gyógyulási folyamat vette kezdetét, ami alatt folyamatosan felügyelet alatt állt.

Molnár György Elefánt még kórházban, de pár hét múlva hazamehet (Fotó: László Szabolcs)

A gitáros megkeresésünkre elmondta, hogy jelenleg is kórházban ápolják, egy darabig még így marad, de teljes felépülésében bizakodhat.

Ez a négy hónap kész regény volt... Jelenleg rehabilitáción vagyok, tanulok járni, jól haladok. Teljes felépülés várható az orvosok szerint.

A súlyát nem tudja, még nem jutott el odáig, hogy mérlegen mérje magát. Kizárólag a családtagokat fogadja, a zenésztársak nem járnak be hozzá. Január-február körül tud hazamenni, ha minden jól megy.

Vannak benn könyveim, újságok, nem unatkozom

– mesélte.

Egyágyas kórteremben gyógyul az Omega legendája, szilveszterkor bemennek hozzá a családtagjai, a karácsony is szerettei körében telt. A zenész a rövid beszélgetés alatt jókedvű és optimista volt.

Molnár György betegsége: újra kellett éleszteni

A zenész nemrég az Omega menedzsere, Trunkos András segítségével üzent a rajongóknak: kifejezte, mennyire hálás az aggódásért, érdeklődésért és szeretetért, majd hozzátette, talán majd egyszer, ha lesz hozzá ereje, részletesebben is elmeséli, mi mindenen ment keresztül az elmúlt hónapokban.

Jövőre már színpadon lesz az Omega gitárosa? (Fotó: Németh Levente)

Most legyen elég annyi, hogy innentől kezdve szeptemberben mindig megünnepelhetem a második születésnapomat. Merthogy az operációt követően néhány nappal meghaltam. De az orvosok, akiknek nem lehetek elég hálás, újjáélesztettek, és kaptam még egy esélyt az életre. Hosszú, gyötrelmes időszak volt ez, és leginkább csak emlékfoszlányok maradtak meg bennem erről

– mondta el a gitáros, aki arra viszont nagyon tisztán emlékszik, ahogy néhány héttel ezelőtt először megszólalt, mire a kórházi ágyánál állók tapsban törtek ki. Ő már január közepén menne haza, de nyilván az orvosok döntenek. Azt is elárulta, hogy nemrég újabb előrelépés történt a felépülésében: járókerettel már húsz métert tudott sétálni.

Az élni akarás csodákra képes

– tette hozzá Molnár György Elefánt.