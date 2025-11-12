Orbán Viktor legütősebb mondatai az ATV-s interjúból

Orbán Viktor miniszterelnök kedden interjút adott az ATV Mérleg című műsorában. A Rónai Egon műsorvezetővel folytatott interjúban többek között szó volt a Washingtonban megrendezett találkozóról, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, a magyarországi elnöki rendszer bevezetésének lehetőségéről, de szóba került Matolcsy György korábbi jegybankelnök működése is – írja a Ripost.

Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában adott interjút Rónai Egonnak

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

"Kezet fogtunk rá. Amíg ő ott az elnök és én a miniszterelnök itt, addig marad ez a megállapodás"

Az interjú egyik fő kérdése kétség kívül az amerikai elnökkel folytatott, múlt heti tárgyalás volt. A miniszterelnök Rónai Egon kérdésére elmondta, hogy Donald Trump egy üzletember, ezért vele kertelés nélkül, világosan kell beszélni. Orbán Viktor ezért köntörfalazás nélkül vázolta a helyzetet az amerikai elnöknek:

Nézd, elnök úr, ha ezt megcsinálod, tönkreteszed Magyarországot. [...] Az elnök meghallgatott, azt mondta, értem, megadom. Amikor a feltételek megváltoznak, újra kell tárgyalni. Ez a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos megállapodás

— fogalmazott a miniszterelnök, majd azt is hozzátette, hogy az üzletben nem csak az érdekek a fontosak, hanem a bizalom is, ő pedig akkor is Trumpot támogatta, amikor nem ő volt az elnök.

"Brüsszel ma úgy tekint Magyarországra, mint (ami) akadályt jelent a brüsszeli célok elérésében"

Orbán Viktor szerint egy amerikai védőpajzs ellensúlyt jelent Brüsszel pénzügyi megszorításaival szemben és ráadásul "azt akkor hívhatjuk le, amikor akarjuk és olyan formában, amiben akarjuk".

Ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, lehívhatjuk, amire szükségünk van. Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságnak. Ilyenkor az Egyesült Államok elnöke ott van mellettünk és segíteni fog

— mondta a miniszterelnök.

"Ha nincs háború, a gazdasági növekedés háromszor nagyobb lenne"

A miniszterelnök elárulta, hogyha a háború véget ért volna a nyár folyamán, akkor a mostani 5 százalékos költségvetési hiány, mindössze 3,7 százalék lenne. Az ukrán-orosz háború azonban továbbra is tart, ami veszélybe sodorja például a kis- és középvállalkozók támogatásait. Rónai Egon a szegénységről is kérdezte a miniszterelnököt, amivel kapcsolatban így fogalmazott:

Honnan indultunk és hol vagyunk most? A helyzet nem jó, de jobb, mint régen. Abszolút jó pályán vagyunk, nem értük el a célunkat, rengeteget kell dolgozni, de a pálya jó. [...] Ma nincs olyan gyermek Magyarországon, akit családtámogatás nem ér el

— fogalmazott, majd hozzátette, hogy a nyugdíjasok helyzete is folyamatosan javul:

Nincs olyan nyugdíjas ma Magyarországon, aki nyugdíjából kevesebbet tudna megengedni magának, mint 2010-ben.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy továbbra is segíteni fogják a fővárost is.

Amikor a főváros azt mondja, hogy igazságtalanul kezeli a kormányzat, csoda, hogy nem szakad le a plafon.

Majd azzal folytatta a gondolatmenetét, hogy a kérdést nem pártpolitikai szemüvegen kell nézni, és ha segítség kell, a kormány mindenképp segíteni fog.