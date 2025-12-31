Babicsek Bernát anyja képtelen feldolgozni fia 4 évvel ezelőtti szörnyű halálát: „Erre nincsenek szavak...”

Ma van az a nap, amikor az egész magyar bulvársajtóban és a rajongók szívében újra felidéződik egy név, egy élet, egy tragédia, amelyet nem lehet elfelejteni. Babicsek Bernát, a népszerű színész és zenész, napra pontosan 4 évvel ezelőtt, 2021. december 31-én hunyt el váratlanul és értelmetlenül, a saját solymári otthonában keletkezett tűz következtében. Halálát füstmérgezés okozta, de amiért igazán ma is sokan a szívüket markolják, az nem csupán a tény — hanem az elhagyatottság, a kérdések és a felelősség kérdése.
A harmonikaművész elvesztése olyan seb maradt Babicsek Bernát szülei és barátai szívén, amelyet még az idő sem tud begyógyítani. A tragédia éjszakájára sokan még mindig úgy emlékeznek, mint a „rettegés éjszakájára”, amikor minden remény szertefoszlott. Amit most az édesanyja mondott a Borsnak szűkszavúan az nem csupán egy gyászvallomás, hanem egy néma kiáltás mindazok felé, akik követték Bernát munkásságát és életét.
„Még mindig leírhatatlan a fájdalom, amit érzek. Nincsenek rá megfelelő szavak... ” - mondta lapunknak a gyászoló anya, majd bontotta a vonalat.
Az elmúlt években a jogi küzdelem újra és újra felszínre hozta a tragédia körülményeit. A Budakörnyéki Járásbíróságon zajló eljárás során drámai bizonyítékok és felvételek kerültek elő, amelyek aznap éjjel történteket dokumentálják — köztük azt is, hogy a helyszínre küldött járőr nem jutott be az épületbe, ahol még életben lehetett Bernát. A vád szerint mulasztás történt, hiszen a riasztó megszólalt, füst szivárgott, hallatszott a zaj, mégis kevesebb mint három perc után elhagyta a helyszínt.
A család magánvádas eljárást indított, mert úgy érezték, a tragédia megelőzhető lett volna, ha valaki komolyan veszi a helyzetet. Édesanyja több ízben is arról beszélt, hogy nem a bosszú hajtja, hanem csak az igazság keresése és fia meg nem adott esélye miatti fájdalom. Hosszú idő után, végül megtörtént a döntéshozatal a színész ügyében december elején. A Bernáthoz kiérkező szakember a bíróság szerint nem bűnös, így az elhunyt színész édesanyja állta a per költségeit.
Ma, évek múltán sem csitul a felháborodás, és nem múlik a gyász. A „rettegés éjszakája” nem csak dátum — egy életre szóló seb, amely örökre megváltoztatta mindazoknak az életét, akik ismerték és szerették Bernátot. A szülei, barátai, kollégái és rajongói ma is az emléke előtt tisztelegnek, és azokkal együtt érzik, akik még mindig képtelenek feldolgozni ezt az értelmetlen veszteséget.
