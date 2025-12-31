"Apu nagyon akart engem" - Mészöly Géza egy győzelemnek köszönheti az életét

Idézetek a főszereplőktől

Bogdán Ádám: Pár éve még a fekete salakon ugrálsz, majd egyszer csak az Anfield Roadon védesz, és téged ünnepel a közönség…

Bognár György: A meccs után találkoztam Alfredo Di Stéfanóval, aki azzal fogadott, hogy elcserélne Emilio Butraguenóval. Jól hangzott, de azért meredeknek éreztem...

Vincze Ottó: A félidőben Dezső bá’ nem volt jó kedvű, cserélni akart. Ekkor Simon Tibi megfogta a csuklyámat, és határozottan közölte, hogy az Ottónál nincs jobb.

Détári Lajos: Verebes József a meccs előtt arra kért, hogy az összes szögletet és szabadrúgást tekerjem kapura… Megtettem.

Kovács Kálmán: Mindig megkapom Nagy Antitól és Marcitól, hogy a brazil-meccsel csináltak belőlem futballistát.

Lipcsei Péter: Ha egy német klub egy millió márkát ajánl egy magyar futballistáért, akkor nincs min agyalni. Menni kell. A Fradi másképp gondolta…

Király Gábor: Az osztrákok elleni 1998-as győzelmünk után azt nyilatkoztam, hogy „kérünk egy kis türelmet Magyarországtól", majd 2016-ban az Eb-n, szintén az osztrákok elleni sikert követően azt mondtam, „köszönjük a türelmet".

Nyilasi Tibor: A meccs előtt meglátogatott minket néhány politikai vezető. Azt hittük, arról lesz szó, hogy nem baj, ha nem nyerünk a szovjet barátainkkal szemben...

Priskin Tamás: Ha egyszer kívánhatnék, azt kérném a jó Istentől, hogy arra az estére visszamenjek, és újra átéljem.

Véber György: Maradona megjelent hóna alatt a labdával, komótosan kisétált, még a cipője sem volt bekötve. Az edző sürgette, erre visszaintett, hogy nyugi, majd ő tudja mi legyen...

Torghelle Sándor: Nem lett volna nagy balhé itthon, ha kikapunk Németországban 2–0-ra, de azért jobb volt így, hogy mi nyertünk kettővel...