Alusisakokat elő! Íme az összes titkos részlet Orbán Viktor jegyzetéről

Napok óta lázban tartja az országot Orbán Viktor "jegyzetelése". A miniszterelnök az ATV-ben adott interjúja közben folyamatosan firkálgatott, ami mellett persze Rónai Egon sem mehetett el szó nélkül. Amikor elkérte a jegyzetlapot, teljes összevisszaság fogadta.

Azóta már elemeztették a ChatGPT-vel is Orbán Viktor rajzait, és most ő maga is elárulta, mi is a titka a sok krikszkraksznak. Kiderült, hogy bár rajzból egyáltalán nem volt tehetséges, egy különös jegyzetelési nyelvet fejlesztett ki az egyetemi évei óta.

"Nem rajzolgatok. Jeleket teszek a papírra" - fogalmazta meg a miniszterelnök.