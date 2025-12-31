Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rettegett a közelgő világvégétől: elrabolta gyerekeit az édesanya, most sem tudják pontosan, hol lehetnek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 06:30
Megfogta gyermekeit és elutazott külföldre egy édesanya, aki azt hitte, a város, ahol laknak, el fog pusztulni. Jelenleg az elrabolt gyerekek és az anya tartózkodási helye is ismeretlen, bizarr tervét is csak közösségi médiás posztjai leplezték le.

Egy amerikai, Utah állambeli, négygyermekes anyát azzal vádolnak, hogy elrabolta saját gyermekeit, mert állítólag attól félt, hogy közelednek a végidők. Bizarr tervéről senki sem tudott, és még mindig rejtély pontosan hova utaztak a világvége elől menekülve.

Rettegett a végidőktől, így elrabolta gyermekeit az édesanya. A világvége ugyan nem jött el, de az anya és gyermekei azóta sem kerültek elő
Fotó: GoFundMe

Világvége elől menekült a család: már több mint egy hónapja nem hallottak az elrabolt gyerekekről

A 35 éves Elleshia Anne Seymour ellen már vádat is emeltek, miután a gyanú szerint elrabolta négy gyermekét, majd Európába menekült. A bírósági dokumentumok szerint a West Jordan-i rendőrség december 2-án jóléti ellenőrzést végzett az édesanya lakóhelyén, amelyet nyitva és lakatlanul találtak. A hatóságok azóta sem tudják elérni az anyát, aki a jelek szerint még november 29-én tűnt el szőrén-szálán.

A Utah Állami Közbiztonsági Hivatal (DPS) december 10-én veszélyeztetett és eltűnt gyermekekre vonatkozó riasztást adott ki a gyerekek, a 11 éves Landon Seymour, a 8 éves Levi Parker Seymour, a 7 éves Hazel Raye Seymour és a 3 éves Jacob Kurt Brady ügyében.

A DPS közlése szerint nem ismert, mit viseltek utoljára, illetve hol látták őket legutóbb. A riasztás Elleshiát nevezte meg feltételezett elkövetőként.

A nyomozás során a hatóságok egy jegyzetfüzetet találtak az anya lakásában, amelyben dokumentumok és telefonok eltüntetésére, valamint útlevelek magukkal vitelére vonatkozó tervek szerepeltek. Állítólag hangüzenetet is hagyott az egyik édesapának, amelyben azt mondta, hogy a gyerekekkel Franciaországban tartózkodik.

Elleshia, aki megosztott felügyeleti joggal rendelkezik az apákkal, a rendőrség szerint azt mondta, hogy állandó lakhelyet keresett, és azért vitte magával a gyerekeket, mert attól félt, hogy közelednek a végidők. A hatóságok megállapították, hogy egyik apa sem tudott Elleshia terveiről, továbbá úgy tűnik, az anya nem szándékozik visszatérni az Egyesült Államokba, amivel megszegte a bíróság által elrendelt gyermekelhelyezési megállapodást.

Elleshia autóját a Salt Lake City nemzetközi repülőtér egyik parkolójában találták meg. A később átvizsgált repülőtéri kamerafelvételek azt mutatták, hogy az anya november 29-én felszállt egy nemzetközi járatra négy gyermekével. A  járat Amszterdamban állt meg, mielőtt Horvátországba érkezett volna.

Kendall Seymour, három gyermek édesapja, GoFundMe-adománygyűjtést indított annak érdekében, hogy megkeresse és hazahozza gyermekeit. Elárulta: nem tudott volt felesége nézeteiről, de nemrég aggasztó videókat talált a nő közösségi oldalain.

Nem tudtam ezekről az elképzeléseiről egészen néhány héttel ezelőttig, amikor valaki rátalált a TikTok-fiókjára… Azt gondolja, hogy Salt Lake City el fog pusztulni, és próbálja a gyerekeket biztonságba helyezni. Az egyetlen reményem az, hogy valóban a védelmük motiválja

– magyarázta az apa.

Kendall hozzátette, hogy ennek a bizarr félelemnek és menekülési vágynak semmi jelét nem mutatta Elleshia, míg házasok voltak, de azután sem, hogy elváltak – írta a People.

 

