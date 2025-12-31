Rettegett a közelgő világvégétől: elrabolta gyerekeit az édesanya, most sem tudják pontosan, hol lehetnek

Egy amerikai, Utah állambeli, négygyermekes anyát azzal vádolnak, hogy elrabolta saját gyermekeit, mert állítólag attól félt, hogy közelednek a végidők. Bizarr tervéről senki sem tudott, és még mindig rejtély pontosan hova utaztak a világvége elől menekülve.

Rettegett a végidőktől, így elrabolta gyermekeit az édesanya. A világvége ugyan nem jött el, de az anya és gyermekei azóta sem kerültek elő Fotó: GoFundMe

Világvége elől menekült a család: már több mint egy hónapja nem hallottak az elrabolt gyerekekről

A 35 éves Elleshia Anne Seymour ellen már vádat is emeltek, miután a gyanú szerint elrabolta négy gyermekét, majd Európába menekült. A bírósági dokumentumok szerint a West Jordan-i rendőrség december 2-án jóléti ellenőrzést végzett az édesanya lakóhelyén, amelyet nyitva és lakatlanul találtak. A hatóságok azóta sem tudják elérni az anyát, aki a jelek szerint még november 29-én tűnt el szőrén-szálán.

A Utah Állami Közbiztonsági Hivatal (DPS) december 10-én veszélyeztetett és eltűnt gyermekekre vonatkozó riasztást adott ki a gyerekek, a 11 éves Landon Seymour, a 8 éves Levi Parker Seymour, a 7 éves Hazel Raye Seymour és a 3 éves Jacob Kurt Brady ügyében.

A DPS közlése szerint nem ismert, mit viseltek utoljára, illetve hol látták őket legutóbb. A riasztás Elleshiát nevezte meg feltételezett elkövetőként.

A nyomozás során a hatóságok egy jegyzetfüzetet találtak az anya lakásában, amelyben dokumentumok és telefonok eltüntetésére, valamint útlevelek magukkal vitelére vonatkozó tervek szerepeltek. Állítólag hangüzenetet is hagyott az egyik édesapának, amelyben azt mondta, hogy a gyerekekkel Franciaországban tartózkodik.

Elleshia, aki megosztott felügyeleti joggal rendelkezik az apákkal, a rendőrség szerint azt mondta, hogy állandó lakhelyet keresett, és azért vitte magával a gyerekeket, mert attól félt, hogy közelednek a végidők. A hatóságok megállapították, hogy egyik apa sem tudott Elleshia terveiről, továbbá úgy tűnik, az anya nem szándékozik visszatérni az Egyesült Államokba, amivel megszegte a bíróság által elrendelt gyermekelhelyezési megállapodást.

Elleshia autóját a Salt Lake City nemzetközi repülőtér egyik parkolójában találták meg. A később átvizsgált repülőtéri kamerafelvételek azt mutatták, hogy az anya november 29-én felszállt egy nemzetközi járatra négy gyermekével. A járat Amszterdamban állt meg, mielőtt Horvátországba érkezett volna.