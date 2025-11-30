Újabb műtét vár az üvegcsontú Líviára: „A zene segít neki elviselni a fájdalmat”

A 11 éves Lívia és az apukája is ritka genetikai betegségben, úgynevezett üvegcsontúságban szenved, ami miatt könnyen törnek a csontjaik. A kislánynál másfél éves korában diagnosztizálták, csak azután derült ki, hogy az apukája, István is üvegcsontú. A Hajdú-Bihar vármegyében, Egyeken élő családot folyamatos megpróbáltatások érik, de az összetartásuk és a szeretetük átsegíti őket a nehéz időkön.

Anita az üvegcsontú férjével és a lányával Fotó: beküldött

Valmar koncert az álma az üvegcsontú Líviának

„Még mindig lábadozik a júniusi műtétje után, ami sajnos nem a tervek szerint alakult” – kezdte a Borsnak Lívia anyukája Ádámné Csernák Anita. „Egy egyszerű fémcserére készültünk, de végül öt és fél órás, nagy beavatkozás lett belőle. A műtőasztalon, minden óvatosság ellenére, két helyen tört el a combcsontja az orvos kezében. Most lemezek és csavarok tartják össze a lábait. A másik combja is rossz állapotban van, így újabb műtét vár rá.”

Lívia a nehézségei ellenére életvidám, imádja a zenét, számára nem csak kikapcsolódást, hanem menedéket is jelent.

A zene segít neki elviselni a fájdalmat, feldolgozni a nehéz napokat, és újra mosolyt csal az arcára. A kedvenc együttese a Valmar, akiket már régóta szeretett volna élőben is látni. Nagyon készült a koncertjükre, ez volt az egyik nagy álma, de a műtétje miatt sajnos nem tudtunk elmenni. Nagyon szomorú volt,de ezt is pozitív hozzáállásával dolgozta fel. Megígértem neki, hogy amint felépül első dolgunk egy Valmar koncert lesz.

Lívia a nehézségei ellenére is életvidám Fotó: beküldött

Lívia nemrég balesetet szenvedett

Anita férje éppen a műtőben volt, amikor a lányát mentő vitte kórházba.

Kissé nehéz napokon vagyunk túl. Egy hete műtötték meg a férjemet, és pont akkor Lívia is kisebb balesetet szenvedett. Hála Istennek semmije nem tört el, viszont mindkét térde megrándult, amikor próbált felállni az ágyról. Mára már sokkal jobban van, de a felállás még mindig nehézkes neki. A férjemnek vannak fájdalmai – nála csontot ültettek át a csípőből a combcsontba, illetve új és hosszabb csavarokat kapott a combjában lévő lemez. Nem volt könnyű műtét.