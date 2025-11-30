Sokat támadták a Megasztárban: összeszedtük Tóth Gabi legvagányabb és legtöbb bántást kapott ruháit – galéria

A stílust váltó Tóth Gabi húsz évvel ezelőtt versenyzőként állt a Megasztár színpadán, idén pedig már mesterként saját csapatot válogatott össze, jóllehet, a döntő napjára már nem maradt versenyzője.
Az énekesnő már a tehetségkutató válogatóján hetekre elegendő beszédtémát szolgáltatott a megjelenése miatt, a rosszindulatú kommentelők szerint egyáltalán nem volt jó formában, a fizurája és a sminkje mellett a Kerényi Virág által megálmodott ruháit is gyakran ekézték a virtuális megmondóemberek.
Tóth Gabi végül a Megasztár sajtótájékoztatójára stílust váltott: hosszú hajjal jelent meg az eseményen, a Borsnak pedig azt is elárulta, hogy öt kilót fogyott, hozzá is eljutott ugyanis a negatív kritika.
„Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Mert ott nem annyira tetszettem magamnak, meg az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőmet illetően. De hát vannak divatbalesetek, és kell, hogy önkritika is legyen. De én most jól érzem magamat a bőrömben” – foglalta össze, utalva a zöldes ruhára, amiről korábban elmondta: a ruhapróbán odavolt érte, de ő is belátta, hogy a tévéképernyőn keresztül már nem mutatott mindig olyan jól, ráadásul gyakran igazítania is kellett rajta.
Tóth Gabi megasztáros külseje az élő show-k alkalmával is megosztotta a közvéleményt, az viszont valóban látszott rajta, hogy ő jól érzi magát a bőrében.
