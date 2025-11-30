Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Sokat támadták a Megasztárban: összeszedtük Tóth Gabi legvagányabb és legtöbb bántást kapott ruháit – galéria

Kerényi Virág
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 14:30
MegasztrárTóth GabiTV2
Az énekesnőt gyakran illette éles kritika a megasztáros megjelenéséért. Tóth Gabi viszont azt mondta, most igazán jól érzi magát a bőrében!
A stílust váltó Tóth Gabi húsz évvel ezelőtt versenyzőként állt a Megasztár színpadán, idén pedig már mesterként saját csapatot válogatott össze, jóllehet, a döntő napjára már nem maradt versenyzője.

Tóth Gabi a Megasztár zsűritagjaként.
A Bors összegyűjtötte Tóth Gabi megasztáros szettjeit
(Fotó: TV2)

Az énekesnő már a tehetségkutató válogatóján hetekre elegendő beszédtémát szolgáltatott a megjelenése miatt, a rosszindulatú kommentelők szerint egyáltalán nem volt jó formában, a fizurája és a sminkje mellett a Kerényi Virág által megálmodott ruháit is gyakran ekézték a virtuális megmondóemberek. 

Megasztár: keményen beleálltak Tóth Gabi külsejébe

Tóth Gabi végül a Megasztár sajtótájékoztatójára stílust váltott: hosszú hajjal jelent meg az eseményen, a Borsnak pedig azt is elárulta, hogy öt kilót fogyott, hozzá is eljutott ugyanis a negatív kritika.

„Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Mert ott nem annyira tetszettem magamnak, meg az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőmet illetően. De hát vannak divatbalesetek, és kell, hogy önkritika is legyen. De én most jól érzem magamat a bőrömben” – foglalta össze, utalva a zöldes ruhára, amiről korábban elmondta: a ruhapróbán odavolt érte, de ő is belátta, hogy a tévéképernyőn keresztül már nem mutatott mindig olyan jól, ráadásul gyakran igazítania is kellett rajta.

Tóth Gabi sok negatív kritikát kapott.
Tóth Gabi és az ominózus zöld ruha a Megasztárban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Tóth Gabi megasztáros külseje az élő show-k alkalmával is megosztotta a közvéleményt, az viszont valóban látszott rajta, hogy ő jól érzi magát a bőrében.

A Bors most arra vállalkozott, hogy összegyűjti Tóth Gabi megasztáros szettjeit! Neked melyik tetszik a legjobban? Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig!

