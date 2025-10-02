Egy világ gyászol! Tüdőrákban hunyt el a nagyszerű színész

Az Only Fools and Horses sztárja Patrick Murray a betegséggel való hosszadalmas küzdelme után, tüdőrákban hunyt el. A közkedvelt színész arról vált híressé, hogy 1983 és 2003 között Mickey Pearce szerepét formálta meg a BBC szituációs komédiájában. Patrick játszott az ikonikus hetvenes évekbeli Söpredék című filmben is.

Tüdőrákban hunyt el a népszerű színész, Patrick Murray Fotó: Freepik

Tüdőrákban hunyt el Patrick Murray

Patrick 2021-ben jelentette be, hogy tüdőrákja van. Rá egy évre azt is közölte, hogy mindent rendben találtak, kemoterápiája és műtétei sikeresnek bizonyultak, rákja visszavonult.

A májából is kiműtöttek egy daganatot, ami el is kezdett zsugorodni. 2023 áprilisában, jött a szörnyű hír, miszerint a rák kiújult és átterjedt a medencéjére, a lábcsontjaira és a nyirokrendszerére. Az Only Fools and Horses News X fiókján jelentették be október 2-án Patrick halálát.

Mély szomorúsággal tudatjuk barátunk, Patrick Murray halálhírét – akit oly sokan Mickey Pearce-ként ismertek”

- idézi a Daily Star.

A tévés híresség felé a közösségi médiába özönlenek a tisztelgések:

„Nagyon szomorú hír. Volt szerencsém találkozni vele sok évvel ezelőtt az egyik kongresszuson” - írta egyikük.

2023-ban mikor kiújult Patrick rákja ezt írta:

Egy ideje próbálom elkerülni ennek a tweetnek a megírását, de tartozom a barátaimnak azzal, hogy tájékoztassam őket. A Medway, a Guys és a Kings College kórház orvosi és ápolói csapatainak minden csodálatos erőfeszítése ellenére a tüdőrák visszatért.

Patrick akkoriban az írta, hogy rendkívül hálás a kórháznak és feleségének, hogy mindent megtesznek állapota érdekében.