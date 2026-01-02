20 év után eljött a nagy nap: a Modern Talking sztárja összeházasodott élete szerelmével

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 10:11
A Modern Talking énekese kimondta a boldogító igent. Hosszú együtt töltött évek után egybekelt Dieter Bohlen és Carina Walz.
Bors
A szerző cikkei

A Modern Talking énekese, Dieter Bohlen a napokban összeházasodott párjával, Carina Walzzal. A sztárpár közel húsz évig volt együtt, mielőtt kimondták a boldogító igent.

Összeházasodott Dieter Bohlen és Carina Walz
Fotó: Fryderyk Gabowicz / Northfoto

Dieter Bohlen megtalálta élete szerelmét

Bohlen és Walz 2006-ban ismerkedtek meg Mallorcán, egy szórakozóhelyen. A zenész korábbi házasságai nagy figyelmet kaptak a médiában, így a rajongók ezt a kapcsolatot is kiemelt érdeklődéssel figyelték. Mint kiderült, a zenész végül megtalálta az életre szóló szerelmet.

A boldogító igent húsz évvel később, egy kisebb ceremónia keretében mondták ki december 31-én, a Maldív-szigeteken.

Dieter Bohlent a legtöbben az 1980-as évek közepéről ismerik, amikor a Modern Talking tagjaként Thomas Andersszel olyan slágereket alkotott, mint a Cheri Cheri Lady.

Bár a zenész életében számos kapcsolat, legyen szó magánéletiről vagy szakmairól, nem mindig ért véget békésen, Walzzal való kapcsolata kiegyensúlyozottnak és problémamentesnek bizonyult.

Bohlen korábban úgy nyilatkozott: ha egyszer újra megnősül, teljes bizonyosságot szeretne. Éppen ezért döntött úgy, hogy húsz év után elérkezettnek érzi az időt, hogy kimondja a boldogító igent.

 

