„Ide nekem az oroszlánt is!” – Balázs Andi merészet álmodik 2026-ra

A mindig mosolygós Balázs Andi színésznő nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is igyekszik harmóniát teremteni. Most arról mesélt, milyen rituálékkal engedi el az óévet, és hogyan áll bele az új kihívásokba.

Balázs Andi párját gyakran többfogásos vacsorára várta otthon, hiszen a színésznő nagy figyelmet szentelt a meglepetésekre is (Fotó: Mediaworks Archív)

Balázs Andi büszkén zárja az idei évet

Balázs Andi szerint minden esztendő végén fontos megállni egy pillanatra és átgondolni, honnan hová jutottunk.

Igen, mindig szoktam egy számvetést csinálni, mert hogy az természetes, hogy az ember végiggondolja, mik voltak azok a pontok, amikbe lehet kapaszkodni a jövő évben

– mondta a Borsnak. Hozzátette, ha valami nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, azt el kell engedni, és tiszta lappal fordulni az új esztendő felé.

Balázs Andrea úgy érzi, 2025-ben sikerült rendet tenni az életében és a kapcsolataiban is.

2025-re az volt az újévi fogadalom, hogy jobban odafigyelek magamra és Gáborra, a páromra is, tehát a kapcsolatomra. Cél volt, hogy több minőségi időt töltsünk együtt

– mesélte. Ezzel kapcsolatban sokszor kérdezik tőle, tesz-e egyáltalán fogadalmakat. „Nem szoktam egyébként fogadalmat tenni, de 2025-re mégis volt, és sikerült betartani, amire nagyon büszke vagyok” – tette hozzá. A harmónia nemcsak a magánéletében, hanem a barátok és a család iránti figyelmében is megmutatkozott.

A színésznő szerint egyre jobban megy neki a szabadnap intézménye is. „Mindig meg is dicsérem magam, amikor azt merem mondani, hogy ez az én szabadnapom, és hiába keresnek meg valamilyen munkával, nemet mondok” – vallotta be őszintén. Azt mondja, fontos, hogy az embernek maradjon egy napja saját magára és szeretteire, még ha ezt néha nehéz is megoldani.

Az idei szilvesztert a színpadon tölti, hiszen dupla Furcsa pár előadással készül a Karinthy Színház (Fotó: Tumbász Hédi)

„Szeretnék valamit kipróbálni, amit évek óta tervezek”

2026-ba viszont teljes erővel veti bele magát:

Az újév elé úgy állok oda, hogy ide nekem az oroszlánt is. Új lehetőségek, új dolgok. Az újévet úgy képzelem, mint egy hétfőt, de úgy, mint egy jó hétfőt, nem rossz hétfőt

– fogalmazott. A december végi szeretettel teli időszakból igyekszik minél többet magával vinni, hogy 2026 is hasonló energiákkal induljon.