Akik a maguk társaságát élvezik a legjobban: ezek a csillagjegyek imádnak egyedül lenni

Bár az ember általában véve társas lény, akadnak olyanok, akik inkább maguknak valók, és az egyedüllétből nyernek erőt, illetve energiát. Az asztrológia szerint – amely már régóta nyújt betekintést a különböző személyiségjegyekbe –, egyes csillagjegyek természetükből adódóan introvertáltak, akik a békés, csendes környezetben érzik magukat kényelmesen és feltöltődve. Az alábbiakban ezeket az állatövi jegyeket mutatjuk majd be!
A Skorpió az egyik legintenzívebb, valamint legzárkózottabb csillagjegy. Ennek a jegynek a szülötteit a Plútó, az átalakulás bolygója uralja, ennek hála a Skorpiók mélyen befelé fordulók, akik legtöbbször inkább megtartják maguknak a gondolataikat és az érzéseiket. Bár megvan a maguk szűk baráti köre, a Skorpiók nem azok a típusok, akik nagy társasági összejövetelekre vagy kötetlen beszélgetésekre vágynak. A Skorpiók továbbá nagyra értékelik a magánszférát, és rendkívül óvatosak azzal kapcsolatban, hogy kiket engednek be a belső körükbe. Intenzív érzelmi mélységük egyben azt is jelenti, gyakran van szükségük arra, hogy maguk lehessenek, és így feldolgozhassák a gondolataikat, valamint az érzelmeiket. A Skorpiók jellemzően nem társaságkedvelők vagy olyanok, akik felhívják magukra a figyelmet: inkább a háttérben ténykednek és megfigyelnek, mintsem hogy részt vennének a társasági eseményeken. Introvertált természetüket az érzelmi biztonság iránti vágy és a feltöltődésre való tér iránti igényük vezérli.
A Szűz egy föld jegy, amelyet a Merkúr, a kommunikáció bolygója ural, ennek ellenére ennek a jegynek a szülöttei a legtöbbször introvertáltak. A gyakorlatiasságukról, a részletekre való odafigyelésükről és az analitikus gondolkodásukról híresek, akik gyakran a magányos tevékenységeket részesítik előnyben, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a munkájukra vagy a személyes érdeklődési körükre koncentrálhassanak. Nem tartoznak a nyitott jegyek közé, a nagy társasági összejövetelek vagy a felszínes interakciók pedig kimerítik őket. Bár gazdag belső világgal rendelkeznek, tele mély gondolatokkal és ötletekkel, ezeket inkább megtartják maguknak. Noha a Szüzek tudnak társaságkedvelők is lenni, amennyiben szükséges, hajlamosak inkább befelé fordulni, amikor túlterheltnek érzik magukat. Introvertáltságuk összefügg azzal, hogy időt kell szánniuk az információk átgondolására és feldolgozására is.
A Bakok igen ambiciózusok, fegyelmezettek és céltudatosak, akik a magányban lelnek vigaszra. A Szaturnusz, a struktúra és a felelősség bolygója uralja őket, így a Bakok főként a feladataikra koncentrálnak, és inkább egyedül szeretnek dolgozni a céljaik elérésén. Hajlamosak a visszafogottságra és a magányra, nem keresik a figyelmet, és nem a figyelem érdekében járnak társaságba. A Bakok azért is introvertáltak, mivel nagyra értékelik az idejüket és az energiájukat, amit szívesebben fektetnek számukra értelmes, mintsem társasági tevékenységekbe. Bár elkötelezettek és felelősségteljesek a kapcsolataikat illetően, meglehetősen válogatósak annak eldöntésében, hogy kire szánják az idejüket. A Bakoknak gyakran van szükségük az egyedül eltöltött időre ahhoz, hogy feltöltődjenek egy mozgalmas nap vagy egy megerőltető hét után, így ez a jegy a legintrovertáltabb csillagjegyek egyike.
A Halak egy, a Neptunusz uralta víz jegy, aki mélyen magába forduló és introvertált. A Halak jegy szülöttei rendkívül érzékenyek és intuitívak, ennek hála képesek érzelmileg is ráhangolódni a környezetükre: emiatt vágynak a csendre és a magányra, annak érdekében, hogy fel tudjanak töltődni. A külső ingerek gyakran elárasztják őket, ezért vonulnak vissza a belső világukba, ahol álmodozhatnak, elmélkedhetnek és kapcsolatba léphetnek az érzelmeikkel. A Halak jellemzően nem a társaság lelkei, és hajlamosak magukba fojtani az érzelmeiket, illetve a gondolataikat. Inkább négyszemközt vagy kisebb csoportokban érzik magukat kényelmesen, ahol mélyebb érzelmi kapcsolatokat alakíthatnak ki. Introvertált természetük abból fakad, hogy meg kell védeniük az érzékeny belső világukat, és el kell kerülniük, hogy a külvilág követelményei kimerítsék őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.