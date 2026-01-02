Tényleg ő van a képen? Dwayne Johnson megmutatta magát 13 évesen, alig hiszünk a szemünknek

Korunk egyik legnagyobb sztárja Dwayne Johnson, a pankrátorból lett színész, aki sikert sikerre halmoz a látványos, szórakoztató alkotásaival, mint például a Jumanji- vagy a Halálos iramban-széria – most pedig egy olyan retro képpel jelentkezett a közösségi oldalán, aminek láttán sokak arcára fog jó nagy mosoly ülni.

Dwayne Johnson megmutatta magát 13 évesen / Fotó: ZUMAPRESS.com

A jelenleg 53 esztendős Dwayne Johnson rendszeresen poénkodik a régi kinézeteivel. Most éppen a 13 éves énjét oltotta le elég szépen, miután megosztott egy régi fotót magáról, amin tiniként, kis bajuszkával, póló nélkül, fogvillantós mosollyal, láthatóan nagyon büszkén és túlcsorduló önbizalommal feszít a kamerának.

13 éves. Honolulu, Hawaii. 1 amatőr afró. 1 nem létező bicepsz. 2 kamu arany nyaklánc. 2 mell, aminek kétségbeesetten szüksége van egy melltartóra. Mindenki számára van remény. Boldog új évet, barátaim

– írta az alább megtekinthető képhez Dwayne Johnson, aki jelenleg a Jumanji következő részén dolgozik.