Faragjunk-e töklámpást halloweenkor? - ezt mondja erről a gördeszkás pap

Szinte örök kérdés, hogy Magyarországon ildomos-e ünnepelni a kelta kultúrkörből származó halloweent. Egyesek mereven elutasítják a pogány szokásokat, mások szerint viszont nincs is jobb mulatság mint töklámpást készíteni a rossz szellemek elűzése érdekében. Lendvai Zoltán, a gördeszkás papként ismert lenti plébános a Bors kérésére kifejtette a saját álláspontját.

Fontos tisztáznunk magunkban, hogy a halloween nem a mi ünnepünk, hiszen semmi köze a magyar és a katolikus hagyományokhoz. Ha valaki jó mókának tartja, hogy a családjával tököt készít, azzal nincs probléma, viszont a gyerekeknek el kell magyarázni, hogy az eredeti ünnep butaság. Arról szól ugyanis, hogy a holtak lelkei visszajárnak, és hogy megtévesszük és elijesszük őket, be maskarát kell öltenünk és lámpást kell készítenünk

– mondta a katolikus lelkipásztor, majd rátért a november első két napján esedékes ünnepekre is.

November 1-jén a mindenszentek ünnepét, 2-án a halottak napját ünnepeljük. Ezek ugyan hasonlítanak egymásra, mégis eltérőek. A mindenszentek lényege, hogy azokról az üdvözült hívőkről is megemlékezzünk, akiket az egyház nem kanonizált szentként. Mindenki családjában vannak szülök, nagyszülők, dédszülők és egyéb rokonok, akik minden bizonnyal a Mennybe kerültek

– magyarázta Zoltán atya, és hozzátette: mindenszentek ünnepén mi kérjük az elhunytakat, hogy imádkozzanak, vagyis közbenjárjanak értünk. Halottak napján azonban már mi imádkozunk a szeretteinkért. Pláne azokért, akik a bűnadósságuk miatt ideiglenesen a tisztítótűzbe kerültek – fejezte be Lendvai Zoltán.

