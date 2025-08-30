Megáldja iskolakezdéskor a tolltartókat a gördeszkás pap

Elérkezett a nyár utolsó hétvégéje, hétfőn pedig kezdetét veszi az új tanév. Ha igazán őszinték szeretnénk lenni, nem tagadjuk, hogy ez nem kifejezetten lelkesíti a gyerekeket, ezért megkérdeztük a gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán atyát, hogyan lelkesíti a gyerekeket tanévkezdéskor.

A gördeszkás pap szerint az iskolakezdés nem tragédia

A kisgyerekek egy része még nem feltétlenül szeret írni és tanulni. Nekik mindig azt mondom, gondoljanak arra, hogy Jézusnak rajzolják a betűket. Hozzáteszem, hogy a maga korában Jézus is járt iskolába, ő is megtanult írni és olvasni, pedig 2000 évvel ezelőtt sokkal nehezebb volt a diákok dolga. Akkoriban nem léteztek tiszta füzetek, illetve ceruzák és golyóstollak. Hozzátehetjük, hogy a héber betűk jóval komplikáltabbak, mint a latinok

– árulta el a lenti plébános.

A katolikus pap hangsúlyozta: az engedelmesség manapság és az elmúlt évezredek alatt is okozott némi nehézséget a gyerekeknek. Ez az ember természetéből fakad.

- Jézus szót fogadott a szüleinek, igaz, előfordult, hogy Mária és József hosszasan, elkeseredetten kereste és végül a templomban találta meg. A Biblia leírása szerint Krisztus nem csupán felolvasott 12 éves korában, hanem kérdezett is, ezzel pedig kiváltotta az elöljárók elismerését. Szeretném, ha a gyerekek is tudnák, hogy az az igazán okos, aki jó kérdéseket tud feltenni. Arra biztatom őket, hogy az iskolában is gyakorolják ezt a szokást, vagyis legyenek érdeklődők és nyitottak a tudásra! - magyarázta Zoltán atya.

A gördeszkás pap megáldja a tolltartókat

A pap szerint, aki szereti Jézust és igyekszik őt utánozni, nem csupán étkezések előtt és után imádkozik, hanem Imádsággal kezdi és fejezi be a napjait, és ugyancsak szól Istenhez minden tanulás előtt.

Ezért is illetjük az évnyitó szentmisét a Veni Sancte-névvel, mert ilyenkor a Szentlelket kérjük, hogy jöjjön a segítségünkre. Istentől olyan ajándékokat kaptunk, mint a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, az erősség, a jámborság, a tudomány és az istenfélelem, ez a Szentlélek hét ajándéka. Ezekkel sokkal könnyebb az életünk

– mosolygott Zoltán atya.