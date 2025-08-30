Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Megáldja iskolakezdéskor a tolltartókat a gördeszkás pap

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 11:00
Hétfőn, szeptember 1-jén minden hazai általános- és középiskolában becsengetnek. Lendvai Zoltán, a gördeszkás papként ismertté vált lenti plébános a vasárnapi, évnyitó szentmisén erre való tekintettel arra kéri a gyerekeket, tegyék az oltárra a tolltartójukat és az iskolát rajzban vagy gondolatban, hogy szentelt vízzel és tömjénnel megáldhassa.
Kóré Károly
Elérkezett a nyár utolsó hétvégéje, hétfőn pedig kezdetét veszi az új tanév. Ha igazán őszinték szeretnénk lenni, nem tagadjuk, hogy ez nem kifejezetten lelkesíti a gyerekeket, ezért megkérdeztük a gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán atyát, hogyan lelkesíti a gyerekeket tanévkezdéskor.

gördeszkás pap
A gördeszkás pap szerint az iskolakezdés nem tragédia 

A kisgyerekek egy része még nem feltétlenül szeret írni és tanulni. Nekik mindig azt mondom, gondoljanak arra, hogy Jézusnak rajzolják a betűket. Hozzáteszem, hogy a maga korában Jézus is járt iskolába, ő is megtanult írni és olvasni, pedig 2000 évvel ezelőtt sokkal nehezebb volt a diákok dolga. Akkoriban nem léteztek tiszta füzetek, illetve ceruzák és golyóstollak. Hozzátehetjük, hogy a héber betűk jóval komplikáltabbak, mint a latinok

 – árulta el a lenti plébános.

A katolikus pap hangsúlyozta: az engedelmesség manapság és az elmúlt évezredek alatt is okozott némi nehézséget a gyerekeknek. Ez az ember természetéből fakad.

- Jézus szót fogadott a szüleinek, igaz, előfordult, hogy Mária és József hosszasan, elkeseredetten kereste és végül a templomban találta meg. A Biblia leírása szerint Krisztus nem csupán felolvasott 12 éves korában, hanem kérdezett is, ezzel pedig kiváltotta az elöljárók elismerését. Szeretném, ha a gyerekek is tudnák, hogy az az igazán okos, aki jó kérdéseket tud feltenni. Arra biztatom őket, hogy az iskolában is gyakorolják ezt a szokást, vagyis legyenek érdeklődők és nyitottak a tudásra! - magyarázta Zoltán atya.

A gördeszkás pap megáldja a tolltartókat

A pap szerint, aki szereti Jézust és igyekszik őt utánozni, nem csupán étkezések előtt és után imádkozik, hanem Imádsággal kezdi és fejezi be a napjait, és ugyancsak szól Istenhez minden tanulás előtt. 

Ezért is illetjük az évnyitó szentmisét a Veni Sancte-névvel, mert ilyenkor a Szentlelket kérjük, hogy jöjjön a segítségünkre. Istentől olyan ajándékokat kaptunk, mint a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, az erősség, a jámborság, a tudomány és az istenfélelem, ez a Szentlélek hét ajándéka. Ezekkel sokkal könnyebb az életünk

 – mosolygott Zoltán atya.

A közkedvelt plébános elárulta, hogy az évnyitó szentmisékre néhány különleges szokást is bevezetett:

- A mise elején megáldom és megtömjénezem a gyerekek tolltartóját, a kenyér és a bor felajánlásakor pedig arra biztatom a diákokat, hogy akár gondolatban helyezzék az oltárra a nehéz tantárgyakat, kellemetlen osztálytársaikat, az iskolájukat, legutóbbit akár lerajzolva, a tolltartójukat pedig akár szó szerint is. Ezzel kifejezzük, hogy elfogadják a nehézségeket, felajánlják azokat a szerető, segítő Istennek! - fejtette ki a plébános. 

 

