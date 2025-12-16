Tizenegy éve történelmet írt Kulcsár Edina – Galéria

Kulcsár Edina neve immár több mint egy évtizede megkerülhetetlen a magyar közéletben. Modellként, médiaszemélyiségként, üzletasszonyként és édesanyaként is folyamatosan reflektorfényben él. Tizenegy évvel ezelőtt, 2014-ben történelmet írt a Miss World szépségversenyen, amelyről közösségi oldalán is megható sorokkal emlékezett meg.
Miután elnyerte a Miss World Hungary címet, Magyarországot képviselte a nemzetközi döntőn, ahol egészen a dobogóig jutott: második udvarhölgyként végzett, ami addig példátlan eredmény volt a magyar versenyzők történetében. Kulcsár Edina megrendítő gondolatokkal emlékezett meg arról a bizonyos december 14-éről.
Tizenegy évvel ezelőtt pont ezen a napon változott meg az életem. A Miss World színpadán állva olyan élményt kaptam, ami örökre elkísér. Az egyik legsikeresebb magyar szépségkirálynő lettem
– kezdte bejegyzését, majd elárulta követőinek, hogy idén szinte minden a 11-es számról szólt. „Újra és újra 11:11-kor pillantottam a telefonomra és bármerre néztem, ez a szám jött velem szembe.” Edinának egyébként négyből két gyereke, Medox és Amara is éppen 11-én született, amivel véleménye szerint az univerzum azt üzeni neki, hogy jó úton jár.
Ezeket a jeleket viszont csak azok veszik észre, akik meg tudják élni a pillanatokat, és nyitottak az univerzum által küldött üzenetek befogadására. És én ilyen vagyok, hiszek benne és erőt tudok belőle meríteni. Ebben az évben lett egy ilyen tetoválásom is. ( 11:11 )
S ha mindez még nem lenne elég, idén éppen tizenegy éve, hogy ő képviselte hazánkat a Miss World-ön. „Egy szám. Egy jel. Egy olyan megerősítés, ami az élet minden területén számomra egy kapaszkodó és egy útmutatás.” A Miss World nem csupán a külsőségekről szól: a verseny során hangsúlyos szerepet kap a kommunikáció, a karizma, a jótékonysági tevékenység és az intellektus is. Edina ezekben a kategóriákban erősnek bizonyult, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi zsűri felfigyelt rá. Bár a korona végül nem került a fejére, a második helyet bezsebelte, s ezzel történelmet írt, ilyen eredményt magyar lány ugyanis nem ért el nemzetközi szépségversenyen.
A gyönyörű híresség édesanyaként mindig nyíltan és őszintén kommunikál az anyaság kihívásairól, a női szerepek összehangolásáról és arról, milyen nehéz – mégis felszabadító – megtalálni az egyensúlyt karrier és magánélet között. Neki azonban úgy tűnik, hogy sikerül, férjével G.w.M-mel harmonikus kapcsolatban élnek. Mindkettőjüknek két-két gyermeke van korábbi kapcsolataiból, és van két közös gyerekük is, nemrég pedig felröppentek a hírek, hogy érkezik a következő, Kulcsár Edina terhes. Bár azóta nincsenek hírek a terhességről, lehet reménykedni, hogy sikerült nekik, hiszen épp Hajdú Péter műsorában szólták el magukat.
