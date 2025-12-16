Hatalmas pókot találtak a Jupiter holdján - a tudósok szerint akár földönkívüli is lehet

A tudósok egy különös, csillag alakú képződményt azonosítottak a Jupiter jeges óceánholdján, az Európán– egy olyan égitesten, amelyet már régóta a Naprendszer egyik legígéretesebb helyének tartanak a földönkívüli élet kutatásában.

A Jupiter egyik holdja hátborzongató dolgokat rejteget.

Fotó: viktorov.pro / Shutterstock

A Jupiter lehet a kulcs a földönkívüli élethez?

A szokatlan mintázat a „Damhán Alla” nevet kapta, amely egy gael eredetű kifejezés, jelentése nagyjából „pók” vagy „fal-démon”. A körülbelül 3 kilométer széles alakzatot a 21 kilométer átmérőjű Manannán-kráter belsejében fedezték fel a NASA Galileo űrszondájának felvételein.

Az amerikai kutatócsoport szerint a sötét, ágazó struktúra nem egyszerű repedéshálózat, hanem annak lenyomata, hogy sós, folyékony víz – úgynevezett sólé – tört fel az Európa jeges kérge alól, majd megfagyott a felszínen. Ez azt jelenti, hogy az anyag a hold felszínére juthatott a mélyben rejtőző óceánból.

A kutatók úgy vélik, a képződmény egy meteoritbecsapódás során alakulhatott ki. Az ütközés hője részben megolvasztotta az Európa vastag jégrétegét, lehetővé téve, hogy a sós víz a felszín közelébe kerüljön, ahol szétterült, majd újra megfagyott.

A jelenség meglepően hasonlít a Földön megfigyelhető úgynevezett „tócsillagokra”, amelyek befagyott tavakon alakulnak ki, amikor a víz feltör a jégen keresztül, majd sugarasan szétterjed, megolvasztva és újrafagyasztva a hótakarót.

A tudósok szerint az, hogy hasonló mintázat az Európán is megjelent, arra utalhat, hogy az óceánból származó anyag, amely akár az élethez szükséges feltételeket is hordozhatja és kapcsolatba kerülhet a felszínnel. Ez jelentősen megkönnyítheti az esetleges mikrobiális élet nyomainak kimutatását.

Az Európa felszíne alatt egy hatalmas, globális sós vízóceán húzódhat, amelyet vastag jégpáncél fed. A kutatók szerint ez az óceán a mai napig aktív lehet, és akár kétszer annyi folyékony vizet is tartalmazhat, mint a Föld összes óceánja együttvéve.

A víz azért nem fagy meg teljesen, mert a Jupiter óriási gravitációs ereje árapályhatást gyakorol a holdra, belső hőt termelve – hasonlóan ahhoz, ahogyan a Hold befolyásolja a Föld tengereit, csak sokkal erőteljesebben. Lauren McKeown, a Floridai Központi Egyetem fizikusa és a tanulmány egyik szerzője szerint az ilyen felszíni jelenségek kulcsfontosságú információkat hordoznak.