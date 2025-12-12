Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mark Rutte: olyan háború vár ránk, mint nagyapáinkra és dédapáinkra

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 13:31 / FRISSÍTÉS: 2025. december 12. 14:01
vezérkari főnökszijjártó pétermark ruttenato-főtitkárháború
Már a NATO főtitkára is egy nagy európai háborúról beszélt. Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba.
Bors
A szerző cikkei

Mark Rutte a minap arról beszélt Berlinben, hogy Európa 5 éven belül háborúba fog lépni Oroszországgal. A NATO főtitkára azt mondta, hogy olyan nagy európai háborúra kell felkészülnünk, amelyet legutóbb az ősapáink vívtak. A döbbenetes mondatokra Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy reagált: Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba - írja a Ripost.

Ukrainian President Zelenskyy with Dutch PM Rutte visit Royal Netherlands Air Force
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár. Már utóbbi is kemény háborús üzeneteket fogalmaz meg Fotó: PRESIDENT ZELENSKYY'S INSTAGRAM /  AFP

Ez nem légből kapott veszély. Ha az európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan, azt nem lehet ignorálni

- szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki a Facebookra feltett videójában külön felhívta a figyelmet, hogy nemrégen a francia vezérkari főnök kísértetiesen hasonló beszédet mondott el a francia polgármestereknek tartott beszédében. 

Fabien Mandon, a francia hadsereg vezérkari főnöke szerint a helyzet különösen súlyos. A beszéde legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk.

A vezérkari főnök szerint Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők ahhoz, hogy elrettentse Moszkvát, ám ehhez „lelki erőre és nemzeti eltökéltségre” van szükség. Célja: három–négy éven belül olyan felkészültséget elérni, amelytől Oroszország letesz esetleges terjeszkedési törekvéseiről.

Mandon szerint a francia hadsereg – 200 ezer aktív katona – nem elég. A vezérkari főnök kétszeresére növelné a tartalékos állományt is, 80 ezer főre. Ehhez azonban a polgármesterek segítségére van szükség, mert ők a „legfontosabb kapocs” a lakosság felé. Feladatuk többek között: a lakosság tájékoztatása a biztonsági helyzetről, a katonák és családjaik letelepedésének segítése (óvoda, iskola, lakhatás), a helyi hadgyakorlatok támogatása, területbiztosítás, együttműködés a katonai parancsnokságokkal.

Szijjártó Péter: Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvései ellen

Mark Rutte szavaira határozott választ adott a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter a Facebookon tett közzé egy markáns posztot:

Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla. Mark Rutte meredek dolgokat mondott: „mi” vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk. 

A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat. 

Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk. Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!


 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu