Saját családja elől is titkolózik Harry herceg

Jó ideje igencsak feszült a viszony Harry herceg és felesége, Meghan Markle, valamint a brit királyi család tagjai között. Valójában senki sem tudja, mi az ellenséges légkör forrása. Egyesek szerint Meghan – pár nappal a házasságkötésük után – tett egy olyan megjegyzést Károly herceg 70. születésnapján, amivel örökre elvágta magát, mások azonban másra vezetik vissza a konfliktust. Annyi bizonyos: szinte minden hétre jut valamilyen botrány még úgy is, hogy a herceg és felesége már nem is élnek Nagy-Britanniában.

Harry és Meghan elzárkózott a királyi családtól. A herceg a készülő könyvéről sem beszél velük Fotó: Lev Radin

Ráadásul a páros nem is olyan szűkszavú, mint a család többi tagja. Emlékezetes Oprah-interjújukban sok szennyest kiteregettek, és bizony Harry önéletrajzi könyve sem ígérkezik visszafogottabbnak. Mindezt jól jelzi, hogy Vilmoséknak fogalmuk sincs arról, miket fog tartalmazni az iromány. Sőt, még a megjelenés dátumát sem fedték fel előttük.

Borítékolható, hogy Harry herceg ismét borítja a bilit

A Mirror arról ír: sem a királyi családdal, de még a család ügyvédeivel sem osztotta meg Harry, mi lesz a könyvben. Annyit lehet csupán tudni: az valamikor 2022 végén jelenik meg. Mindez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel ősszel kerül a boltok polcaira, azaz II. Erzsébetéknek már nem sok idejük van lelkileg felkészülni.

Annyi sejthető, hogy komoly fókuszt kap Diana hercegné halála. Erre maga Harry herceg is utalt, illetve több forrás is megerősítette, hogy nyomozásokat folytattak Franciaországban. Bár vannak, akik szerint jól beharangozzák a nagy botránykönyvet, amiben aztán semmi igazán erős kijelentés nem lesz, a többség úgy véli: a Penguin Books nem véletlenül fizetett ki 16,9 millió fontot (átszámolva 8 milliárd forintot) az irományért. És noha a rizikós tartalom akár pereskedést is vonhat maga után, a szakértők szerint kicsi az esély, hogy a brit királyi család Harryt bíróság elé citálja, bármi is jelenjen meg.

A könyvet egyébként nem egyedül Harry herceg írja, egy szellemíró, a Pulitzer-díjas JR Moehringer segít megfogalmazni neki a gondolatait. Hozzá köthető többek közt Andre Agassi Open című önéletrajzi bestsellere is.