Észveszejtő: Balogh Eleni tűzpiros bikiniben vágyódik a pálmafák közé

Balogh Eleni
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 13:30
A Szerencsekerék szerencselánya nem bízta a véletlenre, Balogh Eleni bikiniben mutatta meg magát.

Balogh Eleni extravagáns tűzpiros bikiniben feszít. A pálmafák alatt pózol a TV2 szerencselánya, aki a képekkel egy csepp nyarat hoz a hideg hétköznapokba.

Balogh Eleni szexi képen mutatta meg tökéletes alakját
Fotó: TV2

Balogh Eleninek jól áll a piros

A csinos modell, és a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya szexi képet osztott meg az Instagramon. Egy tűzpiros bikinit visel, napbarnított bőre tökéletesen illik a pálmafás környezetbe. A bejegyzésében mindössze annyit írt angolul, hogy:

Vissza akarok menni

Nos, a hátteret elnézve ezen mi nem is csodálkozunk, hiszen a hideg hétköznapokban biztosan jól esne egy meleg, napos, pálmafás környezetben kipihenni az évet.

Eleni követői is örültek a posztnak, a kommentszekció szinte felrobbant. És hogy milyen képről van szó? IDE kattintva lehet megtekinteni. 

 

