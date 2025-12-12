Észveszejtő: Balogh Eleni tűzpiros bikiniben vágyódik a pálmafák közé

Balogh Eleni extravagáns tűzpiros bikiniben feszít. A pálmafák alatt pózol a TV2 szerencselánya, aki a képekkel egy csepp nyarat hoz a hideg hétköznapokba.
A csinos modell, és a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya szexi képet osztott meg az Instagramon. Egy tűzpiros bikinit visel, napbarnított bőre tökéletesen illik a pálmafás környezetbe. A bejegyzésében mindössze annyit írt angolul, hogy:
Vissza akarok menni
Nos, a hátteret elnézve ezen mi nem is csodálkozunk, hiszen a hideg hétköznapokban biztosan jól esne egy meleg, napos, pálmafás környezetben kipihenni az évet.
Eleni követői is örültek a posztnak, a kommentszekció szinte felrobbant. És hogy milyen képről van szó? IDE kattintva lehet megtekinteni.
