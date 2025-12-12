Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült, mi történt az eltűnt Sanyi bácsival - szörnyű állapotban találtak rá az idős férfira

eltűnt férfi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 13:08
kutatócsapatkeresés
Sanyi bácsi lenge öltözetben hagyta el kecskeméti otthonát. Az eltűnt idős férfit a megtalálást követően kórházba szállították.

Az eltűnt, kecskeméti Sanyi bácsi a szerencsével határos módon előkerült, de nagyon rossz állapotban. Megtalálását követően azonnal kórházba kellett szállítani. 

eltűnt, rendőrség
Megtalálták az eltűnt, kecskeméti férfit / Fotó: Gé / MW

Az eltűnt Sanyi bácsi nagyon rossz állapotban került elő

A 74 éves, demenciában szenvedő férfi, K. Sándor a napokban a saját otthonából tűnt el. A családja, ismerősei semmit nem tudtak arról, hogy elhagyta otthonának biztonságot nyújtó falait. Az eltűnést súlyosbította, hogy az idős férfi lenge öltözetben távozott: mindössze egy pólót és rövidnadrágot viselt. A felkutatására mentőcsoportot és a rendőrséget is riasztották.

A kecskeméti Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az eltűnés napján délután 5 órakor kaptak riasztást K. Sándor eltűnésével kapcsolatban, technikai okok miatt viszont csak este 11 órakor tudtak beszállni a keresésbe három fővel, hőkamerás drón és a szükséges eszközök segítségével.  

A tét nem kevesebb volt, mint a nyugdíjas élete, és akkor már minden perc számított, hiszen az idős férfi a késő esti, jeges hidegben pólóban és rövidnadrágban volt a szabad ég alatt. A keresők mindent megtettek, hogy előkerítsék a férfit, ezért imádkozott a fél város is - írja a Baon.hu

Nem sokkal éjfél után külterületi részen, kihűlve, kiszáradva, zavart állapotban találtunk rá. Gyors egészségügyi vizsgálatot követően a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház sürgősségi osztályára szállítottuk, ahol megkezdték az ellátását. Ezzel egy időben értesítettük a hatóságot és a hozzátartozókat 

– írta meg a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület.  

Úgy tudni, a férfi végül ép bőrrel megúszta az ijesztő eseményeket, a kivizsgálás után hazamehetett a kórházból.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu