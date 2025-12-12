Kiderült, mi történt az eltűnt Sanyi bácsival - szörnyű állapotban találtak rá az idős férfira

Az eltűnt, kecskeméti Sanyi bácsi a szerencsével határos módon előkerült, de nagyon rossz állapotban. Megtalálását követően azonnal kórházba kellett szállítani.

Megtalálták az eltűnt, kecskeméti férfit / Fotó: Gé / MW

Az eltűnt Sanyi bácsi nagyon rossz állapotban került elő

A 74 éves, demenciában szenvedő férfi, K. Sándor a napokban a saját otthonából tűnt el. A családja, ismerősei semmit nem tudtak arról, hogy elhagyta otthonának biztonságot nyújtó falait. Az eltűnést súlyosbította, hogy az idős férfi lenge öltözetben távozott: mindössze egy pólót és rövidnadrágot viselt. A felkutatására mentőcsoportot és a rendőrséget is riasztották.

A kecskeméti Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az eltűnés napján délután 5 órakor kaptak riasztást K. Sándor eltűnésével kapcsolatban, technikai okok miatt viszont csak este 11 órakor tudtak beszállni a keresésbe három fővel, hőkamerás drón és a szükséges eszközök segítségével.

A tét nem kevesebb volt, mint a nyugdíjas élete, és akkor már minden perc számított, hiszen az idős férfi a késő esti, jeges hidegben pólóban és rövidnadrágban volt a szabad ég alatt. A keresők mindent megtettek, hogy előkerítsék a férfit, ezért imádkozott a fél város is - írja a Baon.hu.

Nem sokkal éjfél után külterületi részen, kihűlve, kiszáradva, zavart állapotban találtunk rá. Gyors egészségügyi vizsgálatot követően a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház sürgősségi osztályára szállítottuk, ahol megkezdték az ellátását. Ezzel egy időben értesítettük a hatóságot és a hozzátartozókat

– írta meg a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület.

Úgy tudni, a férfi végül ép bőrrel megúszta az ijesztő eseményeket, a kivizsgálás után hazamehetett a kórházból.