Sisi tragikus sorsa – Így érte a végzet a magyarok szeretett királynéját

Erzsébet királyné mindössze 16 éves volt, amikor szerelemből egybekelt I. Ferenc József osztrák császárral. Sisi a házasság révén egy olyan családba került be, ahol szigorú szabályok uralkodtak, amihez nem volt hozzászokva, ezért anyósával is hamar konfliktusba került. A császárné uralkodása alatt rengeteg időt töltött hazánkban és szoros kapcsolatokat alakított ki a magyarsággal.
Rengetegen tudják, hogy Erzsébet királyné nagyon jó kapcsolatot ápolt a magyarokkal, élvezte a magyar udvarhölgyek társaságát, sok időt töltött Budán és Gödöllőn, illetve tanulta a nyelvünket, amit kitűnően el is sajátított. Bár sokan úgy vélik, hogy Sisi a zsarnoki anyósa elől menekült ide, lehet benne némi igazság, de a leírtak alapján ennél sokkal többről volt szó.
A szeretett magyar királyné, akinek a kiegyezés megszületésében is hatalmas szerepe volt, borzalmas halált halt 1989. szeptember 10-én. A császárné ugyanis nyár végén inkognitóban utazott a Genfi-tóhoz, ahol Hotel Beau Rivage-ban szállt meg. Eközben a svájci városban tartózkodott Luigi Lucheni alkalmi munkás is, aki anarchista eszméket vallott. A merénylő eredeti terve szerint egy arisztokrata, Henri Philippe d'Orléans herceg meggyilkolásával akart népszerűvé válni, – aki végül nem érkezett meg Genfbe – ezért új célpontja Sisi lett.
Luigi Lucheni szeptember 10-ére időzítette a támadást, arra a napra, amikor Sisi egy hajókiránduláson vett részt. Az anarchista megvárta, amíg a császárné elhagyja a hotelt, majd a kikötőben, egy váratlan pillanatban leszúrta egy élesre fent reszelővel. A királyné a sérülés ellenére talpra állt és kihajózott, azonban nem sokkal az indulás után összeesett és elájult, feltehetően a vérveszteség miatt. Ezt követően Sissit azonnal a lakosztályára vitték, ahol pár órával a merénylet után belehalt a szívét ért sérülésbe.
Luchenit dühös járókelők tartóztatták fel, majd átadták a kiérkező rendőröknek. A férfit letartóztatták, de a vizsgálóbíró csak a kihallgatás alatt értesült arról, hogy a támadás végzetesnek bizonyult. A merénylőt végül a genfi bíróság életfogytiglani halálbüntetésre ítélte, aki 12 évre rá öngyilkosságot követett el.
A császárné váratlan halála futótűzként terjedt és lesújtotta az egész Monarchiát, Genfben két nappal a merénylet után több mint 10 ezer ember jelent meg a Hotel Beau Rivage előtt, hogy lerója a tiszteletét. Emellett Magyarországon utakat és településeket neveztek el róla, így adóztak emlékének. A királynéról azóta számos film, regény és zenedarab született, amelyek máig őrzik emlékét.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz Sisi tragikus életéről:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.