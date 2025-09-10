Sisi tragikus sorsa – Így érte a végzet a magyarok szeretett királynéját

Erzsébet királyné mindössze 16 éves volt, amikor szerelemből egybekelt I. Ferenc József osztrák császárral. Sisi a házasság révén egy olyan családba került be, ahol szigorú szabályok uralkodtak, amihez nem volt hozzászokva, ezért anyósával is hamar konfliktusba került. A császárné uralkodása alatt rengeteg időt töltött hazánkban és szoros kapcsolatokat alakított ki a magyarsággal.

A gyönyörű Sisi halála az egész birodalmat megrázta.

Fotó: Rischgitz / Getty Images

Sisi, aki szerette a magyarokat és jó kapcsolatot ápolt velük

Rengetegen tudják, hogy Erzsébet királyné nagyon jó kapcsolatot ápolt a magyarokkal, élvezte a magyar udvarhölgyek társaságát, sok időt töltött Budán és Gödöllőn, illetve tanulta a nyelvünket, amit kitűnően el is sajátított. Bár sokan úgy vélik, hogy Sisi a zsarnoki anyósa elől menekült ide, lehet benne némi igazság, de a leírtak alapján ennél sokkal többről volt szó.

Nem Sisi volt a merénylő eredeti célpontja

A szeretett magyar királyné, akinek a kiegyezés megszületésében is hatalmas szerepe volt, borzalmas halált halt 1989. szeptember 10-én. A császárné ugyanis nyár végén inkognitóban utazott a Genfi-tóhoz, ahol Hotel Beau Rivage-ban szállt meg. Eközben a svájci városban tartózkodott Luigi Lucheni alkalmi munkás is, aki anarchista eszméket vallott. A merénylő eredeti terve szerint egy arisztokrata, Henri Philippe d'Orléans herceg meggyilkolásával akart népszerűvé válni, – aki végül nem érkezett meg Genfbe – ezért új célpontja Sisi lett.

Sisi brutális merénylet áldozatává vált, az utcán szúrta le az anarchista

Luigi Lucheni szeptember 10-ére időzítette a támadást, arra a napra, amikor Sisi egy hajókiránduláson vett részt. Az anarchista megvárta, amíg a császárné elhagyja a hotelt, majd a kikötőben, egy váratlan pillanatban leszúrta egy élesre fent reszelővel. A királyné a sérülés ellenére talpra állt és kihajózott, azonban nem sokkal az indulás után összeesett és elájult, feltehetően a vérveszteség miatt. Ezt követően Sissit azonnal a lakosztályára vitték, ahol pár órával a merénylet után belehalt a szívét ért sérülésbe.

Sisi brutális merénylet áldozatává vált.

Fotó: brandstaetter images / Getty Images

Az anarchistát dühös járókelők fogták el

Luchenit dühös járókelők tartóztatták fel, majd átadták a kiérkező rendőröknek. A férfit letartóztatták, de a vizsgálóbíró csak a kihallgatás alatt értesült arról, hogy a támadás végzetesnek bizonyult. A merénylőt végül a genfi bíróság életfogytiglani halálbüntetésre ítélte, aki 12 évre rá öngyilkosságot követett el.