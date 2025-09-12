Napokra leáll az egyik legnagyobb hazai bank – százezrek bankolása kerülhet veszélybe

Több napos digitális szünetre készül az OTP Bank. Az egyik legnagyobb hazai pénzintézet banki leállásának ideje alatt ideiglenesen használhatatlan lesz az internetbank, a mobilalkalmazás, és egyes időszakokban még a bankkártyás fizetés vagy készpénzfelvétel sem lesz elérhető – írja a Bama.hu. – Jobb felkészülni a leállásra és a tranzakciókat, hitelügyintézéseket, vásárlásokat a jelzett időszakokon kívülre időzíteni.
Az OTP Bank bejelentése szerint szeptember második felében öt napra tervez karbantartásokat, amelyek négy napon át egymás után következnek majd.
2025. szeptember 22.: Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
2025. szeptember 21.: 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
2025. szeptember 20.: 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:
2025. szeptember 19.: 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
