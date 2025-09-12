Napokra leáll az egyik legnagyobb hazai bank – százezrek bankolása kerülhet veszélybe

Több napos digitális szünetre készül az OTP Bank. Az egyik legnagyobb hazai pénzintézet banki leállásának ideje alatt ideiglenesen használhatatlan lesz az internetbank, a mobilalkalmazás, és egyes időszakokban még a bankkártyás fizetés vagy készpénzfelvétel sem lesz elérhető – írja a Bama.hu. – Jobb felkészülni a leállásra és a tranzakciókat, hitelügyintézéseket, vásárlásokat a jelzett időszakokon kívülre időzíteni.

Több napos digitális szünetre készül az OTP Bank. Fotó: Meteoritka / Shutterstock

Az OTP Bank bejelentése szerint szeptember második felében öt napra tervez karbantartásokat, amelyek négy napon át egymás után következnek majd.

Ezeken a napokon lesz a bankleállás

2025. szeptember 22.: Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

2025. szeptember 21.: 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

2025. szeptember 20-21.: 20-án 22 órától 2025. szeptember 21-én hajnali 1:30-ig

20-án 22 órától 2025. szeptember 21-én hajnali 1:30-ig az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások részlegesen lesznek elérhetőek.

2025. szeptember 20.: 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

személyi kölcsön,

hitelkártya,

folyószámlahitel,

és az online áruhitel.

2025. szeptember 19.: 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: