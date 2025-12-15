Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Levetkőzött a liverpooli legenda lánya, megmutatta tökéletes alakját a dögös szépség

Jamie Carragher
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 05:00
modellszínésznő
A liverpooli legenda lánya ismét gondoskodott arról, hogy mindenki róla beszéljen. Jamie Carragher 21 éves lánya, Mia Carragher Thaiföldre utazott, és bikiniben posztolt a közösségi-oldalára.

A volt Liverpool-védő, Jamie Carragher gyönyörű lánya, Mia Carragher egy feltörekvő csillag a brit filmiparban. A fiatal modell-színésznő a sok szerep és munka miatt úgy döntött, kell neki egy kis kikapcsolódás és elutazott Thaiföldre. Mia azonban híres arról, hogy mindent megmutat a testéből, korábban éppen meztelenül fürdőzött, melyet lencsevégre is kaptak. 

Jamie Carragher lánya, Mia Carragher (jobbra) ismét merész képet posztolt
Jamie Carragher lánya, Mia Carragher (jobbra) ismét merész képet posztolt / Fotó: Gareth Cattermole

Mia Carragher megvalósította az álmát

Ahogyan a Bors korábban megírta, Jamie Carragher lánya megvalósított az álmát, hiszen ő alakított Jennifer Lawrence ikonikus karakterét, Katniss Everdeent, Az éhezők viadala színházi adaptációjában. A darabot október 20-án mutatták be az egyik leghíresebb brit színházban. Járt is a pihenés Miának, fogta magát és egészen Thaiföldig utazott, ahonnan bikinis képekkel lepte meg a rajongóit. 

Mia nem először hódít a közösségi médiában: profilját rendszeresen elárasztják bikinis, nyaralós és divatos képek, amelyeken magabiztosan mutatja meg dögös és nőies oldalát. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
