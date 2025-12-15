Levetkőzött a liverpooli legenda lánya, megmutatta tökéletes alakját a dögös szépség

A volt Liverpool-védő, Jamie Carragher gyönyörű lánya, Mia Carragher egy feltörekvő csillag a brit filmiparban. A fiatal modell-színésznő a sok szerep és munka miatt úgy döntött, kell neki egy kis kikapcsolódás és elutazott Thaiföldre. Mia azonban híres arról, hogy mindent megmutat a testéből, korábban éppen meztelenül fürdőzött, melyet lencsevégre is kaptak.
Ahogyan a Bors korábban megírta, Jamie Carragher lánya megvalósított az álmát, hiszen ő alakított Jennifer Lawrence ikonikus karakterét, Katniss Everdeent, Az éhezők viadala színházi adaptációjában. A darabot október 20-án mutatták be az egyik leghíresebb brit színházban. Járt is a pihenés Miának, fogta magát és egészen Thaiföldig utazott, ahonnan bikinis képekkel lepte meg a rajongóit.
Mia nem először hódít a közösségi médiában: profilját rendszeresen elárasztják bikinis, nyaralós és divatos képek, amelyeken magabiztosan mutatja meg dögös és nőies oldalát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.