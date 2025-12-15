Levetkőzött a liverpooli legenda lánya, megmutatta tökéletes alakját a dögös szépség

A volt Liverpool-védő, Jamie Carragher gyönyörű lánya, Mia Carragher egy feltörekvő csillag a brit filmiparban. A fiatal modell-színésznő a sok szerep és munka miatt úgy döntött, kell neki egy kis kikapcsolódás és elutazott Thaiföldre. Mia azonban híres arról, hogy mindent megmutat a testéből, korábban éppen meztelenül fürdőzött, melyet lencsevégre is kaptak.

Jamie Carragher lánya, Mia Carragher (jobbra) ismét merész képet posztolt / Fotó: Gareth Cattermole

Mia Carragher megvalósította az álmát

Ahogyan a Bors korábban megírta, Jamie Carragher lánya megvalósított az álmát, hiszen ő alakított Jennifer Lawrence ikonikus karakterét, Katniss Everdeent, Az éhezők viadala színházi adaptációjában. A darabot október 20-án mutatták be az egyik leghíresebb brit színházban. Járt is a pihenés Miának, fogta magát és egészen Thaiföldig utazott, ahonnan bikinis képekkel lepte meg a rajongóit.

Mia nem először hódít a közösségi médiában: profilját rendszeresen elárasztják bikinis, nyaralós és divatos képek, amelyeken magabiztosan mutatja meg dögös és nőies oldalát.