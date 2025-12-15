Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Teljes útlezárás a főúton, hatalmas baleset történt, amíg te aludtál

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 06:15 / FRISSÍTÉS: 2025. december 15. 06:16
Dunaújváros közelében történt a baleset.
Közlekedési baleset történt december 14-én, 21 óra 40 perc körül a 62-es számú főút 3-as kilométerszelvényében, Dunaújváros közelében.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Hatalmas baleset történt, teljes szélességében lezárták a főutat / Fotó:  Zalai hírlap

Baleset miatt lezárták a főútvonalat


A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a főútvonalat teljes szélességében lezárták. Kerülni Adony érintésével a 6208-as számú úton lehet - írták meg a police.hu oldalán még az éjjel, további hír pedig a balesettel kapcsolatban egyelőre nem érkezett.

 

 

 

