Teljes útlezárás a főúton, hatalmas baleset történt, amíg te aludtál

Közlekedési baleset történt december 14-én, 21 óra 40 perc körül a 62-es számú főút 3-as kilométerszelvényében, Dunaújváros közelében.
A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a főútvonalat teljes szélességében lezárták. Kerülni Adony érintésével a 6208-as számú úton lehet - írták meg a police.hu oldalán még az éjjel, további hír pedig a balesettel kapcsolatban egyelőre nem érkezett.
