„35 évesen szűz vagyok - ez az oka, hogy soha nem volt intim kapcsolatom”

Lauren Harkins döntése gyakran vált ki kritikus megjegyzéseket, pedig az önmagát későn érőnek valló szűz nő teljesen komfortosan érzi magát, és jelenleg nem érdekli a randizás.

Egy 35 éves szűz nő őszinte vallomása

Fotó: Olena Kondrashova / freepik - illusztráció

A 35 éves szűz nő szembemegy a társadalmi elvárásokkal

Soha egy pillanatig sem szégyelltem azt, hogy szűz vagyok, vagy hogy korlátozott a szexuális tapasztalatom, és mindig nyíltan beszéltem erről, még tinédzserként is. Őszintén szólva szerintem ez elég menő. Számomra ez egy kategóriába tartozik azzal, hogy nem iszom alkoholt, nem dohányzom és nem használok tudatmódosító szereket. Ez egyszerűen egy újabb módja annak, ahogyan tiszteletben tartom a testemet, az energiámat és a határaimat

- mondta Lauren.

A 35 éves nő az Egyesült Államokban él, és reméli, hogy egyszer hosszú távú párkapcsolatban él majd, de mivel nem szeretne gyermeket, ezért nem érzi sürgetőnek a dolgot:

Nem érzem szükségét annak, hogy bármit erőltessek, inkább megvárom azt a kapcsolatot, és azt a férfit, aki valóban nekem való.

Miután tapasztalatait Instagramon és TikTokon is megosztotta, Lauren számára nem ismeretlenek az internetes trollok. Gyakran kap olyan megjegyzéseket, melyek szerint egyáltalán nem viselkedik úgy, mint egy szűz, amit Lauren azzal magyaráz, hogy nem felel meg annak a félénk, ügyetlen, önbizalom hiányos sztereotípiának, amit sokan elvárnak.

Társadalmi szinten továbbra is ragaszkodunk ezekhez az elavult elképzelésekhez a szüzességről, különösen a felnőttkori szüzességről, mintha az automatikusan valami törékeny, burokban nevelt vagy társadalmilag visszamaradt állapotra utalna

- folytatta Lauren.

A 35 éves nő azt is elárulta, hogy számára nincs annál jobb érzés, mint amikor megcáfolja ezeket a sztereotípiákat. Lauren szerint sokan azt feltételezik róla, hogy vallásossága miatt megőrzi a szüzességét a házasságig, ez azonban nem igaz. Bár spirituálisnak vallja magát, nem követi ezt a felfogást.

Amit igazán értékelek, az egy elkötelezett, összehangolt, hosszú távú párkapcsolat, nem pedig egy szerződés vagy hagyomány

- tette hozzá Lauren.