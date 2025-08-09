„A közösségi oldalról tudtam meg, hogy a 15 éves fiam meghalt az iskolában”

Rémülten sikoltott fel egy édesanya, amikor az egyik közösségi oldalról tudta meg, hogy a fia késelés áldozata lett az iskolában. A nőt örökre kísérteni fogja a bűntudat, mert arra buzdította a 15 éves gyermekét, hogy merészkedjen vissza az "oroszlánok barlangjába".

Rémülten sikoltott fel egy édesanya, amikor az egyik közösségi oldalról tudta meg, hogy a fia késelés áldozata lett az iskolában (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Nyugodjék békében, Harvey

- ebből a bejegyzésből tudta meg az 51 éves Caroline Willgoose és 52 éves férje, Mark, hogy fiukat megkéselték az iskolában és nem élte túl a támadást.

A gyerekek félelemmel járnak iskolába. Ez nem történhet meg újra

– nyilatkozták a gyászoló szülők a Mirrornak.

A 15 éves fiút az osztálytársa sebesítette meg halálosan, aki azt állítja, elvesztette az önuralmát, és nem is emlékszik arra, hogy kétszer is megkéselte Harveyt.

Öt nappal a tragédia előtt a fiúk iskoláját egyszer már lezárták, mert bejelentés érkezett arról, hogy az egyik diák kést hord a suliba. Kihívták a rendőrséget is, de semmit sem találtak. Harvey ekkor még egy üzenetet is küldött az édesapjának, amiben ez állt:

Látod, ezért nem szeretek iskolába járni, apa, mert az embereknél kés van.

Amikor az iskola újra kinyitott, szülei arra biztatták a fiút, hogy menjen vissza a suliba, nem lesz semmi baj. Harvey pedig eleget tett édesanyja és édesapja kérésének, azonban haza már sosem érkezett...