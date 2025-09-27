Saját temetésén jelent meg a halottnak hitt férfi

Egy 22 éves férfi megdöbbentette az összegyűlt tömeget egy szertartáson, ahol az emberek a halottnak hitt rokonjuk miatt siránkoztak a helyszínen.
Megdöbbentek a temetésen gyászolók, amikor az elhunyt férfi, megjelent saját szertartásán, meglehetősen fitten és egészségesen, majd a lesokkolódott tömegnek ennyit mondott: „Még élek”
A 22 éves férfi ügye kérdéseket vetett fel és végül a rendőrség is beleavatkozott. Amennyiben a férfi valóban élt és virult, ki volt a koporsóban? A zűrzavar akkor kezdődött, mikor múlt csütörtökön, szeptember 18-án elütötte őt egy cukornádszállító teherautó. Az ügyészek gondatlanságból elkövetett emberölésnek titulálták az esetet, majd nekiláttak volna a boncolásnak - írja a Mirror.
Másnap megjelent egy nő, aki a férfi édesanyjának nevezte magát. Néhány fizikai jellemző és ruhái alapján felismerte fiát, ez pedig elegendő volt a rendőrségnek, akik átadták a férfi maradványait a családnak. Nevét nem hozták nyilvánosságra, de a férfi kétségtelenül sétálgatott a rendezvényen, nagyon is élve.
A jelentések szerint a szégyenkező fiú bevallotta, hogy napokig tartó tivornyán vett részt Alderetesben, Córdoba északi részén, Argentínában, és semmit sem tudott arról, mi történik otthon.
Ezután a kihallgatta őt a rendőrség, a koporsóban fekvő holttestet pedig visszavitték a hullaházba. Később kiderült, hogy hulla a 28 éves Maximilliano Enrique Acosta, aki a közeli Delfín Gallo városából származik.
Először a holttestet adták át megfelelő azonosítás nélkül. Aztán kétszer is hullaházba vittek. Nem kellene ezt átélnünk mindazok után, amiket elszenvedtünk
- mondta Maximilliano testvére, Hermán, akinek nagyon nem tetszett, hogy az elején neki és a családjának egy másik holttestet mutattak meg.
