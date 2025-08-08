Rendőrök lepték el a szolnoki vasútállomás környékét, nyakon szúrtak valakit: "Itt mindig van valami balhé!"

Brutális késelés áldozata lett egy férfi a szolnoki vasútállomás előtt. Néhány héttel a városban történt súlyos tömegverekedés után ismét sokkoló eset rázta meg a vármegyeszékhelyt. Csütörtök kora este a beszámolók szerint valakit nyakon szúrtak a vasútállomás előtti Jubileum téren. A rendőrök percek alatt ellepték a környéket, lezárták a füves területet, és kék-fehér szalaggal körbekerítették a helyszínt. A történtekről fotók és videófelvételek is készültek.

Brutális késelés áldozata lett egy szolnoki férfi a vasútállomás előtti téren Fotó: Nagy Balázs / beol.hu

Késelést a vasútállomásnál: "Mindig van valami balhé"

A rendőrség hivatalos tájékoztatása egyelőre nem érkezett meg, ám több szemtanú a helyszínen megerősítette, hogy késelés történt. A környéken járók elmondása szerint a támadás egy padnál zajlott le, és az áldozatot a nyakán érte a szúrás. Az elkövetők számáról eltérő információk keringenek: volt, aki egyetlen gyanúsítottat említett, mások szerint ketten lehettek, mindkettőjük hajléktalan vagy hajléktalan életmódot folytató személy.

A teret ismerők szerint az incidens nem teljesen váratlan. Többen panaszkodtak arra, hogy a környéken rendszeresek a veszekedések, randalírozások, különösen a vasútállomás előtti padoknál. Egy középkorú férfi, aki épp munkából tért haza vonattal, így fogalmazott:



Itt mindig van valami balhé. Sokan emiatt már este, sőt mostanában nappal sem szívesen járnak erre

– olvasható a szoljon.hu cikkében.

Több járókelő állítása szerint a rendőrök a helyszínen elfogtak egy személyt, akit később rendőrautóba ültettek. Hogy valóban a támadóról van-e szó, egyelőre nem erősítették meg.

A szolnoki közbiztonság kérdése ismét reflektorfénybe került, hiszen alig múlt el pár hét a várost megrázó diszkós tömegverekedés óta, amikor egy csoport székekkel rontott egy szórakozóhelyre. A mostani eset tovább erősítheti a lakosság aggodalmát.

A helyszínről készült videó az alábbiakban megtekinthető!