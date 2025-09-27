„Bízunk benne, hogy mihamarabb újra velünk lesz” – rendkívüli bejelentést tett a Vígszínház a Nemzet Művésze miatt

Sajnálattal tájékoztatjuk Nézőinket, hogy Hegedűs D. Géza egy térdműtét miatt előreláthatólag 2025. december végéig nem áll színpadra - jelentette be a Vígszínház péntek este a közösségi oldalán.

Megműtötték Hegedűs D. Géza térdét Fotó: Archive

A Nemzet Művészének kényszerpihenőre matt a színház több darabjában is változik a szereposztás, sőt, még olyan előadás is lesz, amelynek a bemutatóját a jövő évadra halasztották. Közlésük szerint ugyanis a november végére tervezett Falstaff új bemutatójáról hamarosan tájékoztatják a nézőket és a bérlettulajdonosokat.

A további változások értelmében a Madame Tartuffe bemutatóját szeptember 28-án tartják, Pernelle úr szerepét pedig Kőszegi Ákos veszi át Hegedűstől. Október 1-jétől A nagy Gatsby című előadásban Hirtling István alakítja majd Meyer Wolfsheim szerepét. A Liliomfi október 5-i előadása pedig elmarad, a pótelőadásról és a jegyek visszaváltásáról a későbbiekben ad pontosabb tájékoztatást a színház.

A Vígszínház tájékoztatása alapján az októberi és a novemberi A kastély, Az ember, aki elvesztette az időt és Liliomfi előadásokat szeretnék megtartani, a beugró színészekről hamarosan döntenek.

Végezetül pedig az is kiderült, hogy a Sirály felújítását későbbi időpontra halasztják, a Hallgatni akartam című monodráma október 20-i, illetve november 7-i és 21-i előadásai pedig elmaradnak, a jegyek árát a színház automatikusan visszatéríti.

A Vígszínház teljes társulata gyors gyógyulást kíván neki, bízunk benne, hogy mihamarabb újra velünk lesz, nagyon várjuk vissza

- írta bejegyzésében a színház.