Hiába kúszik fel a hőmérő hétvégén - ilyen időjárás szakad a nyakunkba hétfőtől!

Hiába kúszik fel a hőmérő vasárnap 22 fokig, hétfőn ismét hidegfrontra számíthatunk és helyenként esőre is. Az őszi időjárás mintha tréfát űzne velünk, hol napsütést, hol záport kaphatunk a nyakunkba. A következő napokban enyhülés jöhet, de jövő héttől legyen a közelünkben ismért esernyő!

Változékony időjárásra kell számítani Fotó: Kovács Dávid / Bors

Szombat

Kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk ÉK-i szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Átmenetileg gyengül a légmozgás. 20-22 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Hétfő

Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan fordul elő zápor. Az ÉK-i szél ismét megélénkül, néhol meg is erősödik. Marad a 20 fok körüli maximum.

Kedd

Csökken a felhőzet, egyre több napsütésre készülhetünk. Nem lesz csapadék. Élénk marad a szél. Reggel 7, délután 20 fok valószínű.

Ezt érdemes tudni a hideg időjárás kapcsán

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - közölte dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.