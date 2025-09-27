Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hiába kúszik fel a hőmérő hétvégén - ilyen időjárás szakad a nyakunkba hétfőtől!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 06:30
Szeszélyes napok elé nézünk. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!

Hiába kúszik fel a hőmérő vasárnap 22 fokig, hétfőn ismét hidegfrontra számíthatunk és helyenként esőre is. Az őszi időjárás mintha tréfát űzne velünk, hol napsütést, hol záport kaphatunk a nyakunkba. A következő napokban enyhülés jöhet, de jövő héttől legyen a közelünkben ismért esernyő!

Változékony időjárásra kell számítani
Változékony időjárásra kell számítani Fotó: Kovács  Dávid / Bors

Szombat

Kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk ÉK-i szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Átmenetileg gyengül a légmozgás. 20-22 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Hétfő

Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan fordul elő zápor. Az ÉK-i szél ismét megélénkül, néhol meg is erősödik. Marad a 20 fok körüli maximum.

Kedd

Csökken a felhőzet, egyre több napsütésre készülhetünk. Nem lesz csapadék. Élénk marad a szél. Reggel 7, délután 20 fok valószínű.

 

Ezt érdemes tudni a hideg időjárás kapcsán

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - közölte dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
