A túlvilágról tért vissza az ápolónő. Elárulta hátborzongató élményeit

Egy ápolónőnek egy furcsa allergia miatt majdnem felrobbant a szíve és megosztotta milyen volt a halálközeli élménye a túlvilágról, amely nem tartozott a hétköznapi észlelések közé.
Julia Evans nem tartozik az első emberek közé, akik halálközeli élményt éltek át, de az ő tapasztalata nem tartozik a mindennapi esetek közé. A kanadai orvosnő, Jeff Mara podcast műsorvezetőnek beszélt arról, hogy liliomallergiája súlyosabbá vált, mint azt eredetileg képzelte.
201-ban történt, hogy az egyik reggel egy virágcsokor mellett állt és belélegezte az illatot, amit érzett.
Ekkor már kezdtem elkékülni
- idézi szavait a Ladbible.
A virágcsokor majdnem halálos reakciót váltott ki, mivel anafilaxiás sokkot kapott, amely egy életveszélyes allergiás reakció. Kollégái bevitték a kórházba, ahol egy szobába, ahol az orvos adrenalin injekciót adott neki, amiben egy Epipens nevezetű összetevő volt.
Abban a pillanatban mindketten rájöttünk, hogy ez nem a megfelelő gyógyszer
- idézte vissza Julia a történteket.
Hirtelen elkezdett az adrenalin szétáramlani a testében, majd rájött, hogy szívrohamot kapott tőle.
Azt éreztem, hogy a legjobb barátnőm meghalt, mert lelőtte magát, és olyan érzés volt, mintha a fejem hátsó része szétrobbant volna.
Ekkorra már nem volt pulzusa és elveszették Juliát. A bőre hamuszürkévé vált és hirtelen meghallotta a sok éve elhunyt édesanyja hangját: ,,Jól van drágám. Anya itt van. Ne sírj" - mondta neki elhunyt anyja.
Úgy hallottam őt, mintha tényleg mellettem állna.
Ekkor a nővér azt mesélte, hogy ennyi volt és elvesztették őt, majd Juliát hirtelen átjárta a szeretet és a béke.
Éreztem, hogy minden egyes ember, aki előttem elhunyt, ott állt.
Hirtelen visszatért az életbe, kollégái visszahozták és Julia úgy érezte, mintha visszadobták volna a testébe.
Ösztönösen lenéztem, és amikor lenéztem, észrevettem, hogy teljesen meztelen vagyok, mint egy újszülött.
Mikor a kórházi személyzet megnyugodva közölte hogy visszatért, akkor észlelte a vezetékeket és, hogy igazából nem is meztelen a teste. Mikor rájött mi történt vele nagyot sóhajtott majd azt mondta, ideje elmennie szabadságra.
