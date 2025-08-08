A túlvilágról tért vissza az ápolónő. Elárulta hátborzongató élményeit

Egy ápolónőnek egy furcsa allergia miatt majdnem felrobbant a szíve és megosztotta milyen volt a halálközeli élménye a túlvilágról, amely nem tartozott a hétköznapi észlelések közé.

Szívrohamot kapott és a túlvilágon járt egy nő Fotó: Unsplash

Julia Evans nem tartozik az első emberek közé, akik halálközeli élményt éltek át, de az ő tapasztalata nem tartozik a mindennapi esetek közé. A kanadai orvosnő, Jeff Mara podcast műsorvezetőnek beszélt arról, hogy liliomallergiája súlyosabbá vált, mint azt eredetileg képzelte.

201-ban történt, hogy az egyik reggel egy virágcsokor mellett állt és belélegezte az illatot, amit érzett.

Ekkor már kezdtem elkékülni

- idézi szavait a Ladbible.

A virágcsokor majdnem halálos reakciót váltott ki, mivel anafilaxiás sokkot kapott, amely egy életveszélyes allergiás reakció. Kollégái bevitték a kórházba, ahol egy szobába, ahol az orvos adrenalin injekciót adott neki, amiben egy Epipens nevezetű összetevő volt.

Abban a pillanatban mindketten rájöttünk, hogy ez nem a megfelelő gyógyszer

- idézte vissza Julia a történteket.

Hirtelen elkezdett az adrenalin szétáramlani a testében, majd rájött, hogy szívrohamot kapott tőle.

Azt éreztem, hogy a legjobb barátnőm meghalt, mert lelőtte magát, és olyan érzés volt, mintha a fejem hátsó része szétrobbant volna.

Túlvilági élményei óriási hatással voltak rá

Ekkorra már nem volt pulzusa és elveszették Juliát. A bőre hamuszürkévé vált és hirtelen meghallotta a sok éve elhunyt édesanyja hangját: ,,Jól van drágám. Anya itt van. Ne sírj" - mondta neki elhunyt anyja.

Úgy hallottam őt, mintha tényleg mellettem állna.

Ekkor a nővér azt mesélte, hogy ennyi volt és elvesztették őt, majd Juliát hirtelen átjárta a szeretet és a béke.

Éreztem, hogy minden egyes ember, aki előttem elhunyt, ott állt.

Hirtelen visszatért az életbe, kollégái visszahozták és Julia úgy érezte, mintha visszadobták volna a testébe.

Ösztönösen lenéztem, és amikor lenéztem, észrevettem, hogy teljesen meztelen vagyok, mint egy újszülött.

Mikor a kórházi személyzet megnyugodva közölte hogy visszatért, akkor észlelte a vezetékeket és, hogy igazából nem is meztelen a teste. Mikor rájött mi történt vele nagyot sóhajtott majd azt mondta, ideje elmennie szabadságra.