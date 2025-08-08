Hatalmas a pánik, ketten vesztek oda: bárkába csapódott egy helikopter

Csütörtökön súlyos helikopter-baleset történt Illinois államban, Alton közelében, ahol egy MD 369 típusú helikopter a Mississippi folyón közlekedő bárkába zuhant. A rajta tartózkodó két ember életét vesztette. A baleset miatt a folyó érintett szakaszát a hajóforgalom elől lezárták.

A szemtanúk felvételei alapján jól látható, hogy hatalmas füstöt hagyott maga után a helikopter-baleset / Fotó: Youtube - KSDK News

A baleset körülményeit még vizsgálják

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács első jelentése szerint a gép még a becsapódás előtt nagyfeszültségű villamosvezetékeknek ütközött. A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság megerősítette, hogy a helikopteren ketten utaztak a tragédia idején.

Az áramszolgáltató Ameren Corp tájékoztatása szerint a gépen egy vállalkozó és egy alvállalkozó dolgozott, akik a távvezeték oszlopának világítását és a vezetékek jelzőgömbjeit javították, illetve cserélték.

Mély szomorúsággal értesültünk a történtekről, és teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal

– írta közleményében a cég a FEOL információi alapján.

A baleset következtében a bárka kigyulladt, de rajta senki sem tartózkodott. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték. A folyó, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal a gabona és más áruk számára, a 199-es és 201-es mérföldjelzők közötti szakaszon továbbra is zárva marad.

Alton a Mississippi és az Illinois folyók találkozásánál fekszik, így a lezárás késedelmet okozhat a középnyugati farmokról az Öböl-vidékre tartó gabonaszállítmányok útjában.

A balesetről készült riport az alábbiakban megtekinthető!