Hatalmas a pánik, ketten vesztek oda: bárkába csapódott egy helikopter

Csütörtökön súlyos helikopter-baleset történt Illinois államban, Alton közelében, ahol egy MD 369 típusú helikopter a Mississippi folyón közlekedő bárkába zuhant. A rajta tartózkodó két ember életét vesztette. A baleset miatt a folyó érintett szakaszát a hajóforgalom elől lezárták.
A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács első jelentése szerint a gép még a becsapódás előtt nagyfeszültségű villamosvezetékeknek ütközött. A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság megerősítette, hogy a helikopteren ketten utaztak a tragédia idején.
Az áramszolgáltató Ameren Corp tájékoztatása szerint a gépen egy vállalkozó és egy alvállalkozó dolgozott, akik a távvezeték oszlopának világítását és a vezetékek jelzőgömbjeit javították, illetve cserélték.
Mély szomorúsággal értesültünk a történtekről, és teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal
– írta közleményében a cég a FEOL információi alapján.
A baleset következtében a bárka kigyulladt, de rajta senki sem tartózkodott. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték. A folyó, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal a gabona és más áruk számára, a 199-es és 201-es mérföldjelzők közötti szakaszon továbbra is zárva marad.
Alton a Mississippi és az Illinois folyók találkozásánál fekszik, így a lezárás késedelmet okozhat a középnyugati farmokról az Öböl-vidékre tartó gabonaszállítmányok útjában.
A balesetről készült riport az alábbiakban megtekinthető!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.