Szörnyű baleset: gyerekeket gázoltak el a zebrán - Videó

A térfigyelő kamera is rögzítette azt a felkavaró esetet, amikor egy 12 és egy 13 éves kislányt elgázolt a zebrán egy autós a Botoșani megyében, Dorohoi központjában.

Két kislányt mentőautó vitte kórházba

A gyerekek szabályosan keltek át az úton, amikor a kocsi beléjük rohant. A rendőrség közölte, a volán mögött egy 48 éves férfi ült, aki már nem tudott időben megállni, és elütött a három gyerek közül kettőt. A két kislány segítségére a helyszínen tartózkodók siettek, majd a 112-es segélyhívóra érkezett riasztás után a gyerekeket a dorohoi-i kórházba szállították.

Fej-, hát- és lábsérüléseket szenvedtek, sokkos állapotban voltak. Később a megyei kórházba vitték őket további vizsgálatokra. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indítottak büntetőeljárást - írja a Maszol.

