Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Őszi gasztronómiai barangolások a Garda-tó környékén

Lenyűgöző panorámák, gesztenye és borfesztiválok: ezért szeretik az utazók ősszel a Garda-tavat

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 10:15
őszGarda-tógasztronómiaOlaszország
Amikor a nyári zsivaj elcsendesül, az olasz vidék aranyló fényben mutatja meg legszebb arcát. Ilyenkor válik igazán különleges úti céllá az elbűvölő Garda-tó.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Olaszország legnagyobb tava – ahogy szinte valamennyi régiója – nyáron turisták ezreit vonzza, ősszel azonban egészen más arcát mutatja a vidék. A Garda-tó környéke ilyenkor aranyló színekbe öltözik, a szőlőhegyek és olajfaligetek megtelnek élettel, a falvakban pedig sorra rendezik a színpompás, ínycsiklandó gasztronómiai fesztiválokat. Aki a nyári nyüzsgés helyett inkább csendet, színeket és ízeket keres, annak a szezon végén a tó és környéke maga a paradicsom.

Kilátás a Garda-tóra madártávlatból
Kilátás a Garda-tóra a Rocca di Manerba kilátó ponttól, a tó nyugati partvidékén
Fotó: © Wikipédia

Aranyló tájak és kulináris élvezetek: a Garda-tó csodái

Az őszi fényekben fürdő hegyoldalak szőlővel, olajfákkal és gesztenyefákkal tarkítva különleges hangulatot árasztanak. A betakarítás idején borfesztiválok és olívaolaj-kóstolók várják az utazót – Garda és Malcesine különösen híres ezekről. A gesztenye szerelmeseinek pedig igazi kincsesbánya a környék: San Mauro di Saline, San Rocco di Piegara vagy San Zeno di Montagna falvai minden októberben és novemberben illatos gesztenyefesztiválokkal csábítanak, ahol a pörkölt maronitól a gesztenyesörig mindent végig lehet kóstolni. Olaszországban az őszi gasztronómiai kínálatra tényleg nem lehet panasz.

A Garda-tó partján elterülő olajfaligetek
A Garda-tó partján elterülő olajfák ősszel már a betakarításra készülnek
Fotó: wikipedia

Túrák, panorámák és meleg fürdők

A természet felfedezésére nincs is jobb időpont, mint az ősz. A hűvösebb időben a Bresciano Regionális Parkban vagy a Monte Baldo vidékén ideálisak a kirándulások. A Malcesine-ből induló kabinos felvonó külön attrakció: 1760 méteres magasságig emelkedik, a fülke pedig saját tengelye körül forog, így 360 fokos panorámát nyújt a tó kékjére és az erdők őszi színkavalkádjára. A csúcson könnyű séták és hosszabb túraútvonalak egyaránt indulnak, így mindenki megtalálja a kedvére valót.

A Garda-tó festői kisvárosa, Malcesine házaival és várával
A Garda-tó festői kisváros, Malcesine egy mesekönyv lapjain is jól mutatna Forrás: wikipedia

Ha az őszi napok hűvösebbre fordulnak, Sirmione meleg vizű forrásai tökéletes menedéket kínálnak. A déli parton fekvő település több termálfürdővel büszkélkedhet, ahol a kénben és ásványi anyagokban gazdag vízben lehet lazítani, miközben a naplemente narancsszínűre festi a tó vizét. Nem csoda, hogy a város régóta a wellnesskedvelők egyik nagy kedvence.

A Garda-tó leghíresebb városa, Sirmione légifelvételen
Sirmione különös fekvésének köszönhetően Olaszország egyik legnagyszerűbb panorámáját kínálja
Fotó: wikipedia

Történelem és városnézés

Persze a történelem és a kultúra szerelmesei sem maradnak itt látnivalók nélkül. Ősszel, amikor a nyári tömegek már elvonultak, igazán élvezetes felfedezni a környék kisvárosait. Sirmione óvárosa macskaköves utcáival és a víz fölé magasodó Castello Scaligero erődjével lenyűgöző látványt nyújt, a Catullus-barlangok római kori villamaradványai pedig Itália egyik leglátogatottabb régészeti helyszínei közé tartoznak.

A Garda-tóba benyúló Sirmio-félszigeten fekvő Catullus grották romjai
A Sirmio-félsziget csúcsán találjuk a Catullus grottákat, melyek a római kor felbecsülhetetlen emlékei
Fotó: wikipedia

Malcesine szűk utcáival, középkori várával és felvonójával a Garda-tó egyik ikonikus települése, olyan, mintha csak egy középkori mese díszlete lenne, míg Limone sul Garda színes házai és citromkertjei szinte képeslapra kívánkoznak. Kevésbé ismert, de annál elegánsabb Salò, a nyugati part legnagyobb városa, amely tetszetős palotáival, boltjaival és hosszú sétányával igazi felfedezésre váró gyöngyszem. 1943 és 45 között a város volt az Olasz Szociális Köztársaság, más néven a Salói Köztársaság fővárosa, amely Benito Mussolini irányítása alatt állt.

A Garda-tó partján fekvő Saló a vízről
A Garda-tó legnagyobb települése a tó nyugati partján, egy öbölben megbúvó Saló
Fotó: wikipedia

Miért pont ősszel?

A válasz egyszerű: a Garda-tó ebben az időszakban a legszínesebb, legnyugodtabb és legelbűvölőbb arcát mutatja. A nyári turistatömegek után csendesebb utcák, meghittebb fesztiválok és festői természet várják az utazót. Legyen szó panorámatúrákról, kulináris kalandokról vagy forró vízben való lazításról, az ősz mindenből kínál egy kicsit – méghozzá Olaszország lehető legszebb díszletek között.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu