Lenyűgöző panorámák, gesztenye és borfesztiválok: ezért szeretik az utazók ősszel a Garda-tavat

Olaszország legnagyobb tava – ahogy szinte valamennyi régiója – nyáron turisták ezreit vonzza, ősszel azonban egészen más arcát mutatja a vidék. A Garda-tó környéke ilyenkor aranyló színekbe öltözik, a szőlőhegyek és olajfaligetek megtelnek élettel, a falvakban pedig sorra rendezik a színpompás, ínycsiklandó gasztronómiai fesztiválokat. Aki a nyári nyüzsgés helyett inkább csendet, színeket és ízeket keres, annak a szezon végén a tó és környéke maga a paradicsom.

Kilátás a Garda-tóra a Rocca di Manerba kilátó ponttól, a tó nyugati partvidékén

Fotó: © Wikipédia

Aranyló tájak és kulináris élvezetek: a Garda-tó csodái

Az őszi fényekben fürdő hegyoldalak szőlővel, olajfákkal és gesztenyefákkal tarkítva különleges hangulatot árasztanak. A betakarítás idején borfesztiválok és olívaolaj-kóstolók várják az utazót – Garda és Malcesine különösen híres ezekről. A gesztenye szerelmeseinek pedig igazi kincsesbánya a környék: San Mauro di Saline, San Rocco di Piegara vagy San Zeno di Montagna falvai minden októberben és novemberben illatos gesztenyefesztiválokkal csábítanak, ahol a pörkölt maronitól a gesztenyesörig mindent végig lehet kóstolni. Olaszországban az őszi gasztronómiai kínálatra tényleg nem lehet panasz.

A Garda-tó partján elterülő olajfák ősszel már a betakarításra készülnek

Fotó: wikipedia

Túrák, panorámák és meleg fürdők

A természet felfedezésére nincs is jobb időpont, mint az ősz. A hűvösebb időben a Bresciano Regionális Parkban vagy a Monte Baldo vidékén ideálisak a kirándulások. A Malcesine-ből induló kabinos felvonó külön attrakció: 1760 méteres magasságig emelkedik, a fülke pedig saját tengelye körül forog, így 360 fokos panorámát nyújt a tó kékjére és az erdők őszi színkavalkádjára. A csúcson könnyű séták és hosszabb túraútvonalak egyaránt indulnak, így mindenki megtalálja a kedvére valót.

A Garda-tó festői kisváros, Malcesine egy mesekönyv lapjain is jól mutatna Forrás: wikipedia

Ha az őszi napok hűvösebbre fordulnak, Sirmione meleg vizű forrásai tökéletes menedéket kínálnak. A déli parton fekvő település több termálfürdővel büszkélkedhet, ahol a kénben és ásványi anyagokban gazdag vízben lehet lazítani, miközben a naplemente narancsszínűre festi a tó vizét. Nem csoda, hogy a város régóta a wellnesskedvelők egyik nagy kedvence.

Sirmione különös fekvésének köszönhetően Olaszország egyik legnagyszerűbb panorámáját kínálja

Fotó: wikipedia

Történelem és városnézés

Persze a történelem és a kultúra szerelmesei sem maradnak itt látnivalók nélkül. Ősszel, amikor a nyári tömegek már elvonultak, igazán élvezetes felfedezni a környék kisvárosait. Sirmione óvárosa macskaköves utcáival és a víz fölé magasodó Castello Scaligero erődjével lenyűgöző látványt nyújt, a Catullus-barlangok római kori villamaradványai pedig Itália egyik leglátogatottabb régészeti helyszínei közé tartoznak.