Beteg a gyerek – hova tegyük?

A modern munkaerőpiac egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan egyeztessük össze a családi és munkahelyi kötelezettségeket. Különösen igaz ez akkor, amikor mindkét szülő teljes állásban dolgozik, és a gyermekgondozás megoldása folyamatos logisztikai feladatot jelent.

Mostanában már könnyen beszélünk – gondolja az olvasó – hiszen ott a Home Office lehetősége, ezt a pandémia alatt tökélyre fejlesztettük, sokan azóta „így is maradtunk”, a cégek belátták, hogy irodát fenntartani sok esetben még luxus is, az otthoni munkavégzés bejáratott, működő vívmánya lett egy másfél éves nagyon furcsa időszaknak. Tehát a többség szerencsés, egyszerűen ilyenkor otthon marad, a konyhából csatlakozik be a hétindító nagy-meetingre, az otthoni kávéja társaságában, átugorva a dress code-ot.

De mi a helyzet azokkal, akik ezt nem tehetik meg?

Vannak ugyanis olyan munkák, ahol a „rugalmas munkaidő” kifejezés inkább viccnek hangzik. Egy bolti eladó, egy kórházi nővér vagy egy tanár aligha tudja azt mondani a főnökének, hogy most pár napig otthonról dolgozik, vagy csak rész. Nekik marad a két klasszikus forgatókönyv: vagy sikerül mozgósítani a nagyszülői erősítést, vagy szabadságot kell kivenni, és vállalni, hogy a munka ezalatt megáll.

Szóval anya otthon marad. Általában. De az apák sem ússzák meg teljesen: egyre több családban természetes, hogy apa is maradhat otthon a beteg gyerekkel. A gyerekek szemszögéből pedig kifejezetten nagy buli lehet, ha apa a „főnővér”: ilyenkor garantált a pizzarendelés, a videojátékos délután, és a kicsit lazább szabályok.

A családi szerepek átalakulása világszerte megfigyelhető trend. Míg korábban egyértelműek voltak a nemi szerepek, ma már sokkal rugalmasabb a feladatmegosztás. Ennek ellenére a statisztikák azt mutatják, hogy még mindig az anyák maradnak otthon a beteg gyerekekkel az esetek többségében. Ez részben hagyományokból, részben praktikus okokból fakad.

Igazából bármekkora is a látszólagos szabadságunk az adott munkahelyen, bármennyire is megértőek és elfogadó szemléletűek a munkáltatók, a valóságban egy-egy influenza beütése esetén a legtöbb családnál elindul a sakkozás, mi legyen egy hétig a forgatókönyv. Néha anya, néha apa, amikor ez kivitelezhetetlen, akkor jönnek a kreatív B-tervek: szomszéd néni, baráti segítség, vagy a nagyszülők, akik mindig „mentőövként” tűnnek fel. Feltéve, ha elérhetőek. Nem minden nagyi lakik két utcára, sokan vidéken, messze élnek, vagy egészségi állapotuk miatt már nem olyan rugalmasak, hogy ugrani tudjanak.