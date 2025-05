Ezeket a programokat azonnal töröld a telefonodról: azt hiszed, biztonságban vagy, de tévedsz!

Számos szakértő hangsúlyozza: a hackerek, csalók (akik a világ minden tájáról lecsaphatnak, és ugyancsak a világ minden táján szedik áldozataikat is) az utóbbi időben kifejezetten a telefonokat célozzák: a mobilok és más okoseszközök legalább olyan értékesek számukra, mint a laptopok és asztali számítógépek, hiszen ugyanazokhoz az érzékeny adatokhoz (elsődleges céljukként a bankszámlánkhoz) férhetnek vele hozzá, ugyanakkor tény, hogy ezeket a zsebünkben lapuló miniszámítógépeket még mindig nem védjük megfelelően a támadások ellen.

A hackerek előszeretettel támadják a zsebünkben lapuló mobiltelefonunkat, méghozzá újabb és újabb trükkökkel Fotó: mimagephotography / Shutterstock

Régebbi trükk új verziójával támadnak a hackerek: azonnal ellenőrizd a telefonodat!

A szakértők azt is úton-útfélen hangsúlyozzák, hogy sajnos kártékony program, vírus legkönnyebben úgy kerülhet a mobilunkra, ha mi magunk felelőtlenek vagyunk, és valamilyen üzenetben, netán felugró ablakban, hirdetésben érkező linkre kattintva telepítünk valamilyen appot. Azt ajánlják: csakis hivatalos forrásból (ez az Androidosoknál a Google Play Store) szerezzünk be alkalmazásokat. Sajnos azonban néha még ez sem jelent 100 százalékos biztonságot, a hackerek és a Google biztonsági emberei ugyanis folyamatos harcot vívnak. Korábban mi magunk is beszámoltunk arról a trükkről, mely során eredetileg egy teljesen biztonságos programot tölthetünk le hivatalos forrásból, ami csak a frissítések során válik egyre veszélyesebbé, míg végül teljesen átveszi az uralmat a mobilunk felett. Nos, bizonyos szempontból most ugyanezt melegítették fel a bűnözők.