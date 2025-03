Támadnak a hackerek: 331 alkalmazás, 60 millió fertőzött – te is köztük lehetsz

Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire fontos az online biztonság, kiváltképp, ha a mobiltelefonunkról vagy más okoseszközünkről van szó. Ezek a készülékek ma már nem csak kommunikációs eszközként funkcionálnak, sőt, már-már ez az egyik leglényegtelenebb tulajdonságuk: személyi számítógépek és virtuális pénztárcák egyben, így a csalók egyre komolyabb eszközökkel, egyre nagyobb mértékben támadnak minket a telefonunkon keresztül. És ezek a támadások már nem csak az Egyesült Államokban, és pláne nem csak a hollywoodi filmekben történnek. Kis hazánkban is nap mint nap futhatunk bele adathalász emailekbe, bankkártyaadatainkat követelő üzenetekbe, és persze a mindenki által használt Google Play Store is rejteget kártékony programokat, vírusokat, bármennyire is igyekszik a cégóriás törölni mindent, ami gyanús. Azaz a hackerek nem pihennek. Most arról érkezett hír: ugyan tevékenységük egy részére fény derül, a támadás jóval kiterjedtebb volt, mint azt bárki hitte.

60 millió okostelefont fertőztek meg a hackerek világszerte. Sajnos akár te is köztük lehetsz. Azonnal ellenőrizd a készüléked! Fotó: Unsplash

Azonnal ellenőrizd a mobilod! A hackerek a te készülékedet is megfertőzhették!

A Metropol számolt be részletesen arról: a Google Play Store-ból 180 veszélyes alkalmazást sikerült eltávolítani, amely 56 millió készüléket fertőzhetett meg, méghozzá rendkívül trükkös módszerrel. A jellemzően QR-kód olvasó, filemenedzser, PDF-olvasó vagy épp zseblámpa-funkciót irányítását kínáló programok ugyanis a letöltés után még teszik a dolgukat, azonban minden egyes frissítéssel több és több reklám jelenik meg rajtuk, míg végül teljesen használhatatlanná teszik a mobilt.