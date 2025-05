Figyelmeztet a Gmail: hét napod van cselekedni, vagy mindent elveszítesz

Több milliárd aktív Gmail-cím van jelenleg is rendszeres használatban, a gyakorlatilag inaktív, rendkívül ritkán használt címeket pedig még felbecsülni is képtelenség. Kétségtelen, hogy a Google levelező szolgáltatása a legnépszerűbb a világ minden táján, ugyanakkor épp ezért ez is van a legtöbb támadásnak kitéve. A hackerek pedig mindig készek lecsapni. Sajnos annak köszönhetően, hogy sok felület össze van kötve a Google-fiókunkkal, egy pillanat alatt szinte mindent elveszíthetünk, ha megtörténik a baj.

Egy heted van visszaszerezni a Gmail-fiókodat Fotó: Pixabay

Figyelmeztet a Gmail: 7 napod van cselekedni

Az egyik leggyakoribb kérdés, amit szinte minden tech-szakértő megkap: mit tehetünk, ha a hackerek feltörték a jelszavunkat és hozzáfértek a Gmail-fiókunkhoz? Sajnos ők profik, így szinte azonnal át is állítják a fiókunk jelszavát és a helyreállítási elérhetőségeket is, így elsőre azt hihetnénk, minden elveszett. Itt jön azonban a jó hír a Google háza tájáról: valójában hét napunk van cselekedni.

A Google ugyanis tisztában van azzal, hogy megtörténhet a baj, és azzal is, hogy csalók áldozatává válhatunk. Szerencsére épp az ilyen helyzetekre vezették be azt a biztonsági intézkedést, hogy hiába állítják át a hackerek a feltört fiókban a helyreállítási email-címet és telefonszámot, a régi mail és telefonszám még egy teljes hétig érvényben marad és használható – azaz ennyi időnk van lépni, és visszaszerezni a fiókunkat.